نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة من النشا والحلبة سر تسمين الخدود والوجه وتخلصي من وجود العظام في وجهك واحصلي على وجه مليء في المقال التالي
الوجه النحيف الغير ممتلئ قد لا يكون بنفس جاذبية الوجه السمين الممتلئ الذي يتميز بالخدود الممتلأة الجذابة لهذا فإن الكثير من الفتيات اللاتي يعانين من تلك المشكلة وهي الوجه النحيف يبحثن عن طرق تسمين الوجه من أجل الحصول على جاذبية أفضل مع خدود الوجه الوردية الممتلئة وهناك طرق عديدة مجربة من قبل العديد من الفتيات ولكن تظل وصفة النشا والحلبة في الحل الأمثل حيث أن ملعقة من النشا والحلبة هي سر تسمين الخدود والوجه والتخلص من وجود العظام في وجهك والحصول على وجه مليء وخدود وردية جذابة.
كريم النشا والحلبة لتسمين الوجه والخدود
يعطي الوجه الممتلئ جاذبية أكبر للمرأة ويزيد من ثقتها بنفسها كما أنها يبرز جمالها وجمال الوجه ويعطيها الحيوية والنشاط المطلق، وكريم النشا والحلبة يوفر لكم كل تلك المزايا التي قد لا توفرها معظم الطرق والعلاجات الطبية الأخرى أما عن مكونات الكريم فهي:
- كوب كامل ماء.
- ملعقة حجم كبير بودرة حلبة.
- وملعقة نفس الحجم زيت لوز يفضل حلو.
- وأخرى من نشا الذرة النظيفة.
- ومقدار ملعقة حجم متوسط جل الصبار.
- وملعقة حجمها كبير كركم بودرة ناعم.
- حبة واحدة من فيتامين إي.
طريقة تحضير كريم النشا والحلبة لتسمين الخدود والبشرة
الاستمرار على تطبيق كريم النشا والحلبة على البشرة والوجه مع الوقت سيزيد من حجم الوجه والخدود بدلًا من أن صبح الوجه نحيفًا وعظامه بارزة يجعل الوجه جذابًا وممتلأً ويتم تحضيره كالتالي:
- في كوب الماء يتم خلط بودرة الحلبة والكركم حتى يذوبا في الماء ثم ننقل هذا المزيج إلى النار حتى نسرع من عملية الذوبان والخلط.
- عندما يقترب الماء من الغليان يتم إطفاء النار وننتظر لحين أن تقل درجة حرارة الخليط ومن ثم يصفى جيدًا من أي شوائب.
- وبعدها يتم إضافة النشا ولكن بالتدريج ويتم تقليبها في الخليط لحين الانتهاء من الكمية كلها ومن ثم يضاف جل الصبار.
- التقليب خطوة هامة يجب أن نستمر عليها لحين الانتهاء من التحضير.
- يضاف الزيت وكبسولة فيتامين إي في النهاية حتى يسهل اندامجهم مع بقية المقادير.
- عندما يبرد الخليط يتم تطبيقه على البشرة بعد تنظيفها بعمق كبير وحفظ الكريم في الثلاجة لحين الاستخدام مرة أخرى.
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