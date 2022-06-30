نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هريسة الشطة الحمراء اللذيذة في المنزل بقوامها المظبوط و طريقة حفظها داخل الثلاجة وخارجها في المقال التالي

هريسة الشطة الحمراء من أكثر الأشياء التي تضاف إلي الطعام وتعطي له طعم مميز وحار هي هريسة الشطة فهي لعشاق الأكلات الحار والمميزة، وتعود الامهات والسيدات على شرائها من الخارج من السوبر ماركت، ولكننا اليوم حرصنا على تقديم طريقة تحضيرها من المنزل بالطريقة الاصلية المظبوطة، فهي من أسهل وأبسط المقبلات التي يمكنك تحضيرها بيدك من المنزل كما أنها غير مكلفة على الإطلاق فهي تحتاج إلى مكونات بسيطة ولن تكلفك كثيراً، سوف تحضيرين كمية كبيرة من هريسة الشطة بكمية قليلة من الفلفل، كما أن طريقة تحضيرها بسيطة، كما سنقدم لكم الطريقة الصحيحة لحفظها. مقادير هريسة الشطة الحمراء فلفل حار احمر طويل ويمكن أن نضيف كمية من الفلفل الأحمر البارد حسب الرغبة.

2 ملعقة ونصف ملح لكل كيلو من الفلفل.

ملعقة صغيرة من السكر.

ربع كوب من الخل.

ربع كوب من الخل. زيت حسب الحاجة. طريقة تحضير هريسة الشطة الحمراء في البداية نقوم بغسل الفلفل الحار والبارد بالماء الجاري.

ثم نقوم بتجفيف حبات الفلفل من الماء.

بعد ذلك نقوم بتقطيع رأس حبات الفلفل ونقوم بفتحها بشكل طولي.

لا تقومي بإزالة النواة من حبات الفلفل لأنها هي التي تعطي الطعم الحار لهريسة الشطة.

نقطع حبات الفلفل إلى قطع متساوية ومتوسطة الحجم.

ثم نأتي بالكبة ونقوم بوضع الفلفل ونقوم بضربه بشكل متقطع، لا تقومي بفرمه ناعم حتى يصبح مثل العصير، فقط قومي بعمل ضربات متفرقة لكى يحافظ على قوامه.

بعد ذلك نسكب خليط الفلفل الحار في وعاء ونضيف عليه 2 ملعقة ونصف من الملح لكل كيلو من الفلفل الحار.

ثم نضيف السكر وربع كوب من الخل الأبيض.

نقلب هذه المكونات مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا.

ثم نضع الخليط في الثلاجة لمدة يوم كامل.

بعد ذلك قومي بوضع خليط هريسه الشطه في وعاء على نار هاديه مع التقليب كل فترة حتى تجف الماء.

نرفع الهريسه من على النار ونضيف لها ربع كوب من الزيت ونقلبها مع بعضهم.

نأتي ببرطمان زجاجي ويكون معقم ونظيف ونقوم بتغليف البرطمان بالزيت.

نسكب خليط الهريسة في البرطمان وهو ساخن ثم نغلق البرطمان.

يمكن حفظ هريسة الشطة خارج الثلاجة لمدة عام ما دام لم تستخدم.

إذا تم فتح البرطمان يتم وضع البرطمان في الثلاجة لمدة 3 أشهر. عمر شويل - جدة هريسة الشطة الحمراء اللذيذة في المنزل بقوامها المظبوط و طريقة حفظها داخل الثلاجة وخارجها - ثقفني

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