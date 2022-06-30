لو عندك حزمة كزبرة خضراء كنز طبيعي لبشرتك لا يقدر بثمن أوعى ترميها وشوفي هتستفادي منها ازاي

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العناية بالبشرة من أكثر الأمور التي تشغل فكر الكثير من السيدات وذلك من أجل الحصول على بشرة جميلة وجذابة وهادئة وهناك العديد من المستحضرات الطبيعية التي يمكن أن تستخدمها السيدات من أجل الحصول على بشرة ناعمة ومتفتحة وجميلة، وفي هذا المقال سنتعرف على وصفة طبيعية للعناية بالبشرة من خلال استخدام الكزبرة، ومن الجدير بالذكر أن تلك الوصفة الطبيعية لا تتسبب في أي أضرار للبشرة حيث إنها طبيعية بنسبة 100% مما يجعلها آمنة على بشرتك تماما.
وصفة الكزبرة للعناية بالبشرة
تعرفي على أكثر من وصفة طبيعية يمكن تحضيرها للعناية بالبشرة باستخدام الكزبرة في المنزل من خلال الآتي:
- الوصفة الأولى: (وصفة الكزبرة والألوفيرا): يمكن استخدام الكزبرة مع الالوفير من أجل العناية بالبشرة وذلك عن طريق مزج مستخلص الألوفيرا مع الكزبرة المطحونة ومن ثم يتم وضعها على الوجه وتركها لمدة جيدة هذه الوصفة فوائدها متعددة للبشرة ولها نتائج سريعة وفعالة.
- الوصفة الثانية: (وصفة الزبرة والليمون): وصفة الكزبرة مع عصير الليمون ويتم عمل هذه الوصفة من خلال عصر ليمونة كبيرة ويتم مزجها مع مقدار جيد من الكزبرة الخضراء المطحونة ويتم وضع هذه الوصفة على الوجه بحيث يتم تغطيته كاملا.
- الوصفة الثالثة: (وصفة الكزبرة واللبن والعسل والليمون): كما نستطيع إنتاج ماسك الكزبرة من خلال مزج مقدار من اللبن والعسل وعصير الليمون والكزبرة المطحونة ومن ثم يتم دهن الوجه بهذا الماسك لمدة ساعة قبل غسل الوجه بالماء البارد وسنلاحظ نتائج فعالة
فوائد الكزبرة للبشرة
هناك الكثير من الفوائد التي يمكننا الحصول عليها من الوصفات الثلاث التي وضحناها واعتبار الكزبرة مكون أساسي فيها للبشرة بجميع أنواعها (البشرة الدهنية – البشرة المختلطة – البشرة الجافة – البشرة الحساسة)، ويمكننا توضيحهم من خلال الآتي:
- الكزبرة تحتوي على كم جيد من الفيتامينات والمعادن والتي تعمل على القضاء على الخطوط الموجودة في البشرة وتعمل على شدها.
- تناول الكزبرة بشكل دائم يعمل على القضاء على الحموضة الأمر الذي يقبل إمكانية إصابة الشخص بالطفح الجلدي كما أن تناولها يعمل على القضاء على الالتهابات الجلدية.
- الكزبرة من أهم مصادر معدن الحديد وبالتالي فإن فوائدها للبشرة متعددة الأمر الذي يعمل على تفتيح الجلد ومرونته ويجعله حيوي.
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