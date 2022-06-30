شجرة الزيتون عرفت منذ القدم بفوائدها التي لا حصر لها للجسم والبشرة والشعر سواء زيت الزيتون أو أوراق شجرة الزيتون نفسها حيث أنها مفيدة لنا من جميع النواحي حيث أن منقوع أوراق الزيتون يوفر العديد من المزايا للبشرة حتى يحسن من حالتها حيث يعمل على تفتيحها وتخليصها من الشوائب التي قد تعاني منها البشرة ويغذي البشرة بالعناصر الغذائية الهامة لها إليكم طريقة استخدام منقوع أوراق الزيتون لبشرتك هيحول بشرتك 180 درجة وصفة سحرية لتفتيح البشرة بنسبة 100%.

وصفة منقوع أوراق الزيتون لتفتيح البشرة

يستخدم منقوع أوراق الزيتون للتحسين من حالة البشرة حيث يزيد من جمالها ورونقها حتى تصير البشرة شابة وحيوية كما كانت، وذلك على الرغم من أن تلك الوصفة بسيطة وسهلة التحضير ولكن فوائدها أكبر من ذلك بكثير أما عن التحضير فيتم كما يلي:

نخلط مقدار متساوي من زيت الزيتون مع المنقوع الناتج من أوراق الزيتون لليلة كاملة. كلما كانت مدة نقع أوراق زيت الزيتون أكبر كانت النتيجة أفضل. وبعدها نضيف المزيج إلى ست قطرات من زيت اللافندر ذو الرائحة العطرية الجميلة أو زيت الريحان. يتم حفظ الوصفة في زجاجة صغيرة داكنة اللون وتوضع في الثلاجة حتى تنتهي. حيث يتم استخدام الوصفة على البشرة يوميًا في الصباح والمساء حتى تنشط الدورة الدموية بالبشرة ونتخلص من الجلد الميت. يمكن أن نستخدمها في تدليك الرقبة كذلك إذا كانت البشرة تعاني من التصبغات.

فوائد منقوع الزيتون للبشرة

يمكننا أن نلخص أهم فوائد تلك الوصفة السحرية للبشرة في النقاط الآتية: