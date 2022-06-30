بياض فوري ودائم وصفات كريم بانثينول لتفتيح البشرة التي تجعلك كالبدر

وصفات كريم بانثينول لتفتيح البشرة من أكثر عمليات البحث التي يبحث عنها الكثير من السيدات، حيث أن نتائجه فعاله جدا ويعمل على توحيد لون البشرة وتفتيحها بطريقة آمنة، ويعمل على علاج التصبغات الجلدية التي تنتج من التعرض لأشعة الشمس والأشعة الفوق بنفسجية، وقد يوجد عدة وصفات من كريم البانثينول تعمل على تفتيح البشرة، لذلك نقدم لكم أفضل الوصفات من كريم بانثينول في مثال اليوم.

وصفات كريم بانثينول لتفتيح البشرة

يعمل كريم بانثينول على تفتيح البشرة بشكل آمن وطبيعي، وتتمثل مكونات هذه الوصفة من الآتي:

كريم بانثينول.

ملعقة صغيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل خلطة لتفتيح لون البشرة، وهذه الخلطة سوف تساعد على توحيد لون البشرة ومحاربة الجفاف، والخطوات هى كالتالي:

يتم إحضار وعاء صغير ونضع به كلا من البانثينول وملعقة النشا وعصير الليمون وماء الورد، ويتم التقليب في المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

يتم غسل الوجه جيدا ثم يجفف ويطبق الخليط على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف.

يتم فرك الوجه جيدا حتى يتم التخلص من بقايا الخليط على الوجه.

يمسح الوجه بقطعة من القطن ميللة من ماء الورد.

هذه الوصفة من الوصفات التي تحتوى على مكونات تقوم بمحاربة التجاعيد والجلد المتراكم على البشرة.

خلطة طبيعية بالبانثينول لتفتيح البشرة

يحتوي البانثينول على خصائص كثيرة مفيدة للبشرة وتعتبر من أهم هذه الوصفات، وتتمثل مكوناتها من الآتي:

ملعقة كبيرة من كريم البانثينول.

كبسولة من فيتامين E.

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل خلطة من البانثينول لتفتيح البشرة، وإليكم الخطوات: