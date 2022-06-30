أسرار حلوى الموتشي اليابانية بالأيس كريم بطعم لا يقاوم في فصل الصيف واعمليها باللون الي يعجبك

تعد حلوى الموتشي الشهية هي أحد أنواع الحلويات اليابانية التي تتميز بطعمها الرائع والمميز والذي يعشق تناولها الكثير من الأفراد خاصة في فصل الصيف وعلى الرغم سهولة تحضير هذه الحلوى إلا أنها تباع في محلات الحلوى بأسعار مرتفعة جدا ولهذا سوف نعرفك في السطور التالية على طريقة تحضير حلوى الموتشي اليابانية بطعم لا يقاوم في فصل الصيف وكيفية تحضيرها باللون الذي تفضله بمكونات غير مكلفة وصحية لكي ولأسرتك.

أسرار حلوى الموتشي اليابانية بالأيس كريم

تعرف على طريقة عمل حلوى الموتشي اليابانية بالأيس كريم بطعم لا يقاوم في فصل الصيف بالألوان التي تفضليها في مطبخك بوصفة صحية من خلال الآتي:

المكونات:

كوب ونصف ماء مثلج.

نصف كوب من السكر الأبيض.

كون من دقيق الذرة.

كوب ونصف دقيق أرز مخصص لصناعة حلوى الموتشي اليابانية.

ألوان طبيعية حسب الرغبة.

طريقة تحضير آيس كريم الموتشي الياباني