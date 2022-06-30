نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار حلوى الموتشي اليابانية بالأيس كريم بطعم لا يقاوم في فصل الصيف واعمليها باللون الي يعجبك في المقال التالي
تعد حلوى الموتشي الشهية هي أحد أنواع الحلويات اليابانية التي تتميز بطعمها الرائع والمميز والذي يعشق تناولها الكثير من الأفراد خاصة في فصل الصيف وعلى الرغم سهولة تحضير هذه الحلوى إلا أنها تباع في محلات الحلوى بأسعار مرتفعة جدا ولهذا سوف نعرفك في السطور التالية على طريقة تحضير حلوى الموتشي اليابانية بطعم لا يقاوم في فصل الصيف وكيفية تحضيرها باللون الذي تفضله بمكونات غير مكلفة وصحية لكي ولأسرتك.
أسرار حلوى الموتشي اليابانية بالأيس كريم
تعرف على طريقة عمل حلوى الموتشي اليابانية بالأيس كريم بطعم لا يقاوم في فصل الصيف بالألوان التي تفضليها في مطبخك بوصفة صحية من خلال الآتي:
المكونات:
- كوب ونصف ماء مثلج.
- نصف كوب من السكر الأبيض.
- كون من دقيق الذرة.
- كوب ونصف دقيق أرز مخصص لصناعة حلوى الموتشي اليابانية.
- ألوان طبيعية حسب الرغبة.
طريقة تحضير آيس كريم الموتشي الياباني
- في البداية قم بتحضير الأيس كريم حسب الطعم الذي تفضله ويمكن اعداد اكثر من طعم لعمل كوكتيل من الأيس كريم.
- قومي بتوزيع الأيس كريم الي أكواب وضعيه في فريزر الثلاجة وتركيه من مدة ساعتين إلى أربع ساعات حتى يتجمد الآيس كريم.
- في نفس الوقت قومي باحضار وعاء عميق ثم اخلطي فيه مقدار دقيق الأرز ومقدار النشا ومقدار السكر الأبيض، ثم امزجي جميع المكونات مع بعضها إلى أن تتجانس المكونات مع بعضها.
- بعد ذلك قومي بإضافة الماء البارد ثم احضري المضرب الكهربائي واستمري في خفق الخليط إلى أن تحصلي علي قوام متماسك وسميك، وبعد ذلك قومي بتغطية الوعاء بغلاف استرتش رول ووضعه داخل الميكرويف لمدة ثلاث دقائق.
- بعد انتهاء المدة قومي بإخراج الخليط وقومي بتقليبه جيدا وذلك لتتأكدي من أن سمك الخليط أصبح جاهزا ومناسبا لإعداد الموتشي.
- ثم قومي بعد ذلك بنثر كمية من النشا على سطح صلب ومستوى ثم قومي بفرد العجينة التي أعددتها مسبقا بعد إضافة إليها الألوان التي تفضلينها.
- قومي بفرد العجينة إلى أن يكون سمكها لا يزيد عن 1 سم، ثم قومي بتقطيع العجينة الى دوائر متساوية في حجمها ثم بعد ذلك أخرجي أكواب الأيس كريم وضعي الأيس كريم داخل كل قطعة من قطع الموتشي ثم قومي بتقفيل العجينة جيدا، وضعيه بالفريزر وأخرجيه بعدها بنصف ساعة ليكون جاهز للتقديم.
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