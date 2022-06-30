نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسبوسة المكرملة للشيف حسن في المنزل بكل تكاتها وأسرارها في المقال التالي

البسبوسة المكرملة هي أحد الحلويات التي يعشق تناولها الكثيرين من الكبار والصغار، وطريقة إعدادها في المنزل تعد من أسهل الطرق، والشيف حسن يعد واحد من أشهر الشيفات البارعين في عمل البسبوسة المكرملة، ودوماً ما ينتظر النساء وربات البيوت في المنزل الشيف حسن حتى يعد لهم أحلى الحلويات والأكلات، واليوم سوف نعرض لكم طريقة عمل البسبوسة المكرملة على طريقة الشيف حسن. مكونات عمل البسبوسة المكرملة صينية لتسوية البسبوسة بها داخل الفرن بمقاس 28 سم.

ثلاثة أكواب من دقيق السميد، وهو الدقيق المخصص لعمل البسبوسة.

عدد ملاعق ثلاثة من جوز الهند المبشور.

سوف نحتاج إلى مقدار كوب إلا ربع سكر.

أيضاً مقدار كوب إلا ربع من اللبن.

واحد كوب إلا ربع من الزبدة أو السمنة المذابة.

عدد 2 ملعقة من السمن، وذلك لوجه البسبوسة.

سوف نحتاج إلى كمية مناسبة من المكسرات المجروشة. مقادير عمل شربات البسبوسة كوب واحد وربع من السكر.

واحد كوب وربع أيضاً ماء.

سوف نحتاج إلى عصير ليمونة. طريقة عمل البسبوسة المكرملة للشيف حسن في المنزل نقوم في البداية بإحضار وعاء ذات حجم كبير، ثم نقوم بعد ذلك بوضع السميد بداخل الوعاء.

بعد ذلك نقوم بإضافة جوز الهند فوق دقيق السميد.

يتم خلط المكونات جيداً ونمزجهم معاً.

ثم نقوم بإحضار وعاء آخر، ثم نضع بداخله كمية اللبن الدافئ الذي لدينا، ثم بعدها نقوم بوضع السكر والسمن مع تقليبهم بشكل جيد مع بعضهم البعض.

بعد إذابة السكر بصورة جيدة، نقوم بخلط كل من خليط السكر واللبن فوق خليط دقيق السميد جيداً.

نقوم بتقليب الخليط قليلاً، وذلك حتى تصير البسبوسة غير يابسة وغير جافة.

يتم إحضار الصينية، ثم ندهنها ببعض السمن، وبعدها نفرد الخليط بداخلها.

وبعد ذلك نضع فوق وجه البسبوسة 2 ملعقة من السمن، وذلك حتى تصير مكرملة مثل التي إعدادها الشيف حسن ويتم بيعها في أشهر محلات الحلويات.

نقوم بإدخال صينية البسبوسة إلى الفرن الساخن مسبقًا، وذلك على درجة حوالي 200 درجة مئوية.

تترك البسبوسة في الفرن لمدة حوالي ثلث ساعة أو 25 دقيقة كحد أقصى، وذلك حتى يصير لونها ذهبي وشهي جداً. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة المكرملة للشيف حسن في المنزل بكل تكاتها وأسرارها - ثقفني

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