8 حاجات بسيطة ممكن تخلي بشرتك افضل

الجلد بيتكون من حوالي 19 مليون خلية جلدية, 650 غدة عرقية, 20 وعاء دموي, و 1000 طرف عصبي ، عشان كده مهم جدا اننا نهتم بيه ، وبعض الحيل البسيطة ممكن تبقى مفيدة للعناية بالبشرة ، والنهاردة هنشارك معاكم قايمة ب 8 طرق للعناية بالبشرة بسيطة وفعالة.
طرق للعناية بالبشرة:
1- اغسلي وشك بماية الارز:
ماء الارز هي الماية اللي بتطلع من نقع الارز ، والماية دي معروفة بتأثيرها المفيد على الجلد ، ماية الارز بتحتوي على مضادات الاكسدة وممكن انها تساعد على تقليل شيخوخة الجلد وتهيج الجلد ، كل اللي هتعمليه انقعي الارز في الماية لمدة 10 – 15 دقيقة ، وقلبيه وبعدين صفيه واستخدمي الماية لغسل وشك كل يوم الصبح.
2- فرقي بين روتين الصبح وبالليل:
روتين العناية بالبشرة الصبح وبالليل ليهم خطوات متساوية ، ولكن مش متشابهين ، الصبح بيكون التركيز على حماية البشرة من اضرار اشعة الشمس ، اما بالليل ضروري التركيز على تنضيفها وتغذيتها.
– الصبح: اغسلي وشك بماية الارز ، بعدها استخدمي تونر وسيروم لترطيب الجلد ، وبعدين حطي كريم العين ، وخطوة اخيرة استخدمي واقي من الشمس.
– بالليل: استخدمي تقنية التنضيف المزدوج لازالة المكياج والزيوت والشوائب من الجلد ، بعدها استخدمي التونر وكريم العين ، واخر حاجة حطي سيروم للبشرة بيعتمد على الريتينول وحطي مرطب او كريم ليلي.
3- جربي اكتر من ماسك مع بعض:
استخدام اكتر من ماسك مع بعض مفيد لعلاج اكتر من مشكلة على المناطق المختلفة من الجلد ، ويعتبر فرصة لعلاج عيوب البشرة المختلفة في نفس الوقت ، على سبيل المثال ، بالنسبة لمنطقة التي زون الدهنية ، افضل حل ليها هو ماسك مناسب للبشرة الدهنية ، اما منطقة الخدود الجافة ، الافضل استخدام عليها ماسك مرطب.
4- قيسي كمية واقي الشمس باستخدام صوابعك:
من الشائع جدا ان واقي الشمس مهم في ايام الصيف بس ، ولكن ده مش صح ، واقي الشمس مهم طول السنة حتى في ايام الشتا ، كريمات الحماية من الشمس بتحمي البشرة من الاشعة فوق البنفسجية وبتبطيء عملية الشيخوخة ، وعشان تضمني انك تاخدي الكمية المناسبة ، قيسي الكمية باستخدام صوابعك ، وزي ما باين قدامنا في الصورة دي كمية واقي الشمس اللي بتحقق الحماية المطلوبة.
5- عززي صحة بشرتك باستخدام ميست:
ميست البشرة بيستخدم بين خطوات العناية ببشرتك, فوق وتحت المكياج ، وفي انواع مختلفة من ميست البشرة ، منهم ميست ازالة اللمعان, الترطيب, الحماية من التلوث, والميست اللي بيحتوي على عامل حماية من الشمس ، اختاري النوع اللي يناسب احتياجات بشرتك وخليه دايما معاكي ، الميست يعتبر طريقة فعالة لتعزيز بشرتك والحفاظ عليها فريش ومنتعشة خلال اليوم.
6- احتفظي بفوط الحمام في غرفة النوم:
الاحتفاظ بالفوط في الحمام تعتبر عادة سيئة ، لان الحمام يعتبر مكان مليان بالتلوث ، عشان كده الاختيار الافضل هو الاحتفاظ بفوط الحمام في غرفة النوم بعيدة عن الرطوبة والبكتيريا والجراثيم.
7- نامي على ضهرك:
لو دايما بتصحي تلاقي عيونك منتفخة ، يبقى جيه الوقت لتغيير عادات نومك ، اوضاع النوم بتاعتنا ممكن تأثر على الجلد وتسبب ظهور حب الشباب, الخطوط, التجاعيد ، والنوم على الضهر مفيد لانه بيمنع الوجه من الاحتكاك بالمخدة وده معناه بشرة افضل ومرتاحة اكتر.
8- امشي على قواعد الصحة الاربعة:
جنب اتباع كل نصائح وحيل العناية بالبشرة ، مهم انك تمشي على الركائز الاربعة الرئيسية للشعور بالرضا عن بشرتك ، وهما: التغذية الصحية, الرياضة, الاسترخاء والنوم.
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