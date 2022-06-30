ما هي طريقة عمل بسبوسة السينابون اللذيذة بمكونات سهلة وبسيطة ومذاق لا يقاوم

طريقة عمل بسبوسة السينابون ، البسبوسة من أشهى وأروع أنواع الحلويات الشرقية التي يفضلها الملايين سواء من الكبار أو الصغار، ولذلك دائمًا ما تبحث ربات البيوت عن الطرق الحديثة والمبتكرة لعمل البسبوسة من أجل التنوع في تقديمها لأسرتها في كل مرة، بالإضافة إلى ذلك فأن السينابون من الحلويات الغربية التي اشتهرت مؤخرًا وأصبح الجميع يرغبون في معرفة السر وراء تحضيرها لمذاق القرفة والصوص المميز المعروف بصوص الجبنة، ولذلك ابتكرت الكثير من الشيفات طريقة عمل بسبوسة السينابون للدمج ما بين الحلويات الشرقية المميزة والحلويات الغربية وإعطاء مذاق رائع لوصفة جديدة ومبتكرة.

طريقة عمل بسبوسة السينابون

تعتبر بسبوسة السينابون من الحلويات السريعة واللذيذة والتي حظت بمذاق رائع ومميز ونسبة بحث عالية بين كافة أنواع الحلويات حيث أصبح الجميع يبحثون عنها بشغف كبير، وهي من الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة.

ويمكن تحضير بسبوسة السينابون عن طريق إحضار المكونات التالية :

كوب من السميد الناعم.

نصف كوب من اللبن.

كوب لبن بودرة.

نصف كوب من القشطة.

معلقة من البيكنج بودر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

معلقة من الكاكاو الخام.

معلقة من القرفة.

نصف كوب من السكر.

ولعمل صوص السينابون نحتاج إلى :

معلقة من الكاكاو الخام.

نصف كوب من القشطة.

معلقة من القرفة.

نصف كوب من الحليب المكثف.

نصف كوب من الجبنة الكريمي.

مقادير الشربات للبسبوسة.

كوبان من السكر.

كوب من الماء.

معلقة من عصير الليمون.

خطوات تحضير البسبوسة

في إناء التحضير يوضع السميد واللبن البودرة والكاكاو ويقلب الجميع جيدًا.

يضاف السكر والبيكنج بودر والقرفة واللبن والقشطة إلى الإناء مع التقليب حتى تمام التماسك.

في صينية الفرن تدهن جيدًا بالزيت من كافة الجوانب أو توضع بها ورقة زبدة وتدهن ويوضع بها خليط البسبوسة.

تترك البسبوسة في الفرن لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج.

يحضر شربات البسبوسة والذي يمكن صنعه عن طريق وضع وعاء على النار وتوضع به السكر والماء وتترك لربع ساعة تقريبا وبعدها يترك حتى يبرد.

تخرج البسبوسة من الفرن بعد تمام النضج ويوضع فوقها الشربات البارد وتترك حتى تتشرب كافة كمية الشربات.

بعد ذلك يحضر صوص السينابون في الخلاط الكهربائي، ويوضع به الحليب المكثف والجبنة الكريمي والقشطة ويقلب الجميع جيدًا.

يوضع خليط الصوص السابق تحضيره فوق البسبوسة على الوجه ويوزع جيدًا.

توضع البسبوسة في الفرن مرة أخرى على الشواية لمدة خمس دقائق تقريبًا.

نظرًا لأن السينابون من بين الحلويات الغربية الأكثر طلبًا بين العديد من الشباب في الفترة الحالية أصبح الجميع يبحثون عن طرق إدخاله أو إدخال الصوص الخاص به مع أنواع عديدة من الاكلات من أجل أن تجذب العديد من الأفراد، وعندما تأتي البسبوسة التي يفضلها الملايين كأحد أهم وأفضل الحلويات الشرقية يصبح من اللذيذ أن تضاف إليها صوص الجبنة وهو صوص السينابون الأكثر تفضيلًا بين الجميع لتصبح بسبوسة السينابون نوع جديد من الحلويات التي تجمع بين المذاق الشرقي والغربي.