نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونين فقط.. كيف أجعل بشرتي تلمع كالزجاج مشرقة وصافية ووردية مثل بشرة الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف أجعل بشرتي تلمع كالزجاج من أكثر الأسئلة التي يتم تداولها داخل عمليات البحث من جانب العديد من السيدات، نظرًا لرغبتهن الواضحة في الحصول على بشرة صافية وخالية من أي عيوب، لكن هذا الأمر يتوقف على حسب الالتزام ببعض من الأمور، وهذا ما سنقوم بسرده بشكل مفصل داخل هذا المقال.

كيف أجعل بشرتي تلمع كالزجاج

تكمن الإجابة على هذا السؤال من خلال الالتزام ببعض من النصائح الخاصة بالعناية بالبشرة والتي ذكرها الكثير من الأطباء المتخصصين في طرق العناية بالبشرة، وهذا ما سنقوم بذكره بالشكل الآتي:

يجب المواظبة على غسل الوجه قبل التوجه إلى النوم، فهذا الأمر يخلص بشرتنا من أي زيوت أو أتربة عالقة بها.

ولابد من استعمال مزيلات المكياج، فبقاء أثار المكياج على البشرة تعمل على غلق مسام البشرة.

ويجب أن يكون هناك تنظيف دوري لغطاء الوسادة.

ويفضل تجفيف الوجه باستخدام منشفة قطنية.

ومن الأفضل تناول كميات كافية من الماء على مدار اليوم.

فكل من تلك النصائح تساعدنا في التوصل إلى بشرة لامعة مثل الزجاج.

وصفة طبيعية لتلميع البشرة كالزجاج

هناك وصفة طبيعية قد أجمع عليها الكثير، فهي لديها فاعلية في تلميع البشرة وتبييضها بشكل سريع، وإليكم مكوناتها وخطوات تحضيرها بالشكل الآتي:

المكونات

حبة موز متوسطة الحجم.

قطرات من الحليب.

خطوات التحضير والتنظيف

تتمثل أولى خطوات التحضير بإحضار إناء صغير ونضع به حبة الموز، ومن ثم نقوم بهرسها جيدًا.

ومن بعدها نقوم بإضافة قطرات الحليب إلى الموز المهروس.

ثم نقوم بغسل البشرة جيدًا، حتى نتخلص من أي أتربة عالقة بها.

وبعد ذلك نقوم بتدليك البشرة بهذا الخليط.

ويترك الخليط على البشرة لفترة زمنية تقدر بحوالي تلت ساعة.

ويتم غسل البشرة بعدها بالماء البارد.

ومن الأفضل تكرار تلك الوصفة 3 مرات على مدار الأسبوع، وسنتحصل على بشرة لامعة مثل الزجاج تمامًا.

وفي الختام نكون قد عرضنا لكم الإجابة المخصصة لسؤال كيف أجعل بشرتي تلمع كالزجاج، ومن الأفضل استخدام وصفات طبيعية لتلميع أو تبييض البشرة، فهذا الأمر يجعلنا نحمي بشرتنا من أي أضرار، وهذا سيظهر تمامًا عندما نقوم باستعمال منتجات كيميائية لتلميع البشرة.