بمقادير مظبوطة اعملي كفتة الأرز المصرية بخطوات سهلة

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طريقة عمل كفتة الأرز المصرية، كفتة الأرز باللحمة تعد من اهم الأصناف التي تحضر في الأفراح والعزومات الكبيرة، لأنها أكلة مميزة للغاية من حيث المذاق والرائحة، ويمكن تحضيرها بلحم ماعز أو لحم جاموسي، أو لحم بقري، ولها أيضا طرق تحضير عديدة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كفتة الأرز باللحمة. طريقة عمل كفتة الأرز المصرية مكونات كفتة الأرز باللحمة كيلو أرز.

٧٥٠ جرام من اللحم المفروم.

١/٤ كوب كبير من الكزبرة المفرومة.

ربع كوب كبير من الشبت المفروم.

١/٢ كوب صغير من البقدونس المفروم.

حبتان من البصل.

خمس فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الكمون.

ملعقتان صغيرتان من الكزبرة المجففة.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة المطحونة.

ملح حسب الرغبة.

زيت غزير للقلي. مكونات الصلصة ٢٠٠٠ جرام من الطماطم.

٢ ملعقة كبيرة من الصلصة.

نصف بصلة كبيرة الحجم مبشورة.

ثلاث فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

عشرة جرام من الفلفل الأسود.

٧ جرام من الكمون الناعم.

١/٢ ملعقة كبيرة من الكزبرة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

١٠ جرام من جوزة الطيب المطحونة. طريقة تحضير كفتة الأرز باللحمة ضعي البصل والثوم في الكبة الكهربائية، ثم ضيفي إليهم الأرز بعد نقعه ساعة في الماء وتصفيته، ثم افرميهم جيدا لمدة دقيقتين.

ضيفي اللحم، الكزبرة، والشبت، والبقدونس، والفلفل الأسود، والملح، والكزبرة، والشطة، والكمون إلى خليط البصل والأرز، ثم افرميهم مع بعضهم البعض لمدة عشر دقائق، حتى يتماسكوا.

شكلي خليط البصل والأرز إلى عدة أصابع صغيرة الحجم، ثم وزعيها في زيت ساخن للقلي، ثم اتركيها على النار حتى يصبح لونها بني فاتح.

رصي أصابع الكفتة على مناديل المطبخ، ثم ضعي الزبدة في وعاء حراري، ثم ضيفي إليها الثوم والبصل بعد فرمهم، ثم ضعيهم على النار حتى يذبلوا.

قومي بفرم الطماطم في الخلاط الكهربائي، ثم ضيفيها إلى الوعاء، ثم اسكبي فوقها جوزة الطيب، والسكر، والملح، والكمون، والكزبرة، والفلفل الأسود والصلصة.

قلبي المكونات السابقة واتركيها على النار لمدة ربع ساعة، حتى تلاحظي تكون خليط كثيف.

ضعي الكفتة في خليط الطماطم، ثم قلبيهم واتركيهم على النار لمدة عشر دقائق، حتى تصبح كفتة الأرز باللحمة جاهزة للتناول. طريقة عمل كفتة الأرز باللحمة مكونات كفتة الأرز باللحمة نصف كيلو من قطع اللحم البقري الصغيرة.

كوب كبير من الأرز.

بصلتان صغيرتان.

خمسة عشر فص من فصوص الثوم. عمر شويل - جدة بمقادير مظبوطة اعملي كفتة الأرز المصرية بخطوات سهلة - ثقفني

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