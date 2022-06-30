نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «نضرة ومشدودة».. طريقة يابانية لتبييض البشرة وإزالة الكلف والحبوب والتجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن النساء اليابانيين يتعارف عليهن بجمال بشرتهن، فدائمًا ما نلاحظ بأن بشرتهم خالية من أي عيوب وصافية تمامًا من أي شوائب، وعلى هذا الأساس يتم البحث عن أفضل طريقة يابانية لتبييض البشرة، وذلك يرجع إلى أن المرأة اليابانية تعتبر نموذج مثالي للبشرة الصحية.

طريقة يابانية لتبييض البشرة

قد كشفت لنا التجارب الشخصية بأن هناك أكثر من طريقة يابانية تعمل على تفتيح البشرة بصورة طبيعية دون استخدام أي مكونات كيميائية ضارة بالبشرة، وإليكم أبرز تلك الطرق بالشكل الآتي:

طريقة استخدام كريم الأرز

إن هذه الطريقة تعمل على تبييض البشرة، وذلك بالإضافة إلى إعطائها النضارة المطلوبة، مع تغذيتها بالشكل المطلوب، وإليكم أبرز التفاصيل عنها بالشكل الآتي:

المكونات

3 ملاعق كبيرة من الأرز.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

خطوات التحضير والاستخدام

في بداية الأمر نقوم بطهي الأرز جيدًا على النار لفترة تقدر بحوالي 10 دقائق، وذلك مع الحفاظ على قدر بسيط من مائه.

ثم نقوم بوضع الحليب والعسل على الأرز المسلوق، وذلك بعد أن تركناه لمدة بسيطة حتى يبرد.

ومع خلط المكونات جيدًا ببعض، فهنا تأتي خطوة تدليك بشرتنا بهذا الخليط برفق.

ثم نقوم بتركه حتى يجف تمامًا على البشرة، ثم نقوم بغسل بشرتنا بماء الأرز.

طريقة استخدام الأفوكادو في تبييض البشرة

تعمل تلك الطريقة على إعطاء البشرة الحيوية المطلوبة، وإليكم أبرز التفاصيل عنها بالشكل الآتي:

المكونات

نصف حبة من الأفوكادو المهروس.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من العسل.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

خطوات التحضير والاستخدام

نقوم أولًا بوضع كافة المكونات معًا داخل إناء صغير، وذلك مع خلطهم بالشكل المطلوب حتى نتأكد من تجانسهم.

ومن بعد ذلك نقوم بغسل بشرتنا جيدًا بالماء، وتجفيفها جيدًا.

ثم نقوم بوضع ذلك الماسك على البشرة لمدة تقدر بحوالي ربع ساعة.

وبعدها نقوم بغسله جيدًا بالماء الفاتر، ثم نقوم باستخدام كريم مرطب، ويفضل وضع ذلك الماسك مرتين على مدار الأسبوع.

وفي الختام نكون قد عرضنا لكم أكثر من طريقة يابانية لتبييض البشرة، وعلى هذا الأساس نقول وداعًا لمشكلة اسمرار البشرة، بعد استخدام تلك الطرق اليابانية، فهذه الطرق لديها الكثير من الفوائد للبشرة بالإضافة إلى تبييض وتوحيد لون البشرة.