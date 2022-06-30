نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الكركم وماء الورد لتفتيح وتبييض تحت الإبط والمناطق الداكنة في الجسم كله من أول أستخدام في المقال التالي

تتعرض الكثير من الفتيات للمواقف المحرجة نتيجة لإسمرار المناطق الحساسة مثل تحت الإبط والبكيني لأن من الطبيعي وفي العادة نلاحظ ظهور تلك المناطق بلون غامق عن بقية الجسم ويرجع السبب في ذلك إلى إهمال الفتيات بالنظافة المستمرة لتلك هذه المناطق لأن للمحافظة على تلك المناطق لظهورها باللون الأبيض هي يجب علينا ان نقوم بتغيير الملابس الداخلية وان نقوم بإستخدام المقشرات والماسكات التي تساعد على تفتيح تلك المناطق لأن تلك المقشرات تساعد على التخلص من القشور والجلد الميت نهائيا ونتيجة لظهور هذه المناطق باللون الغامق علمت الكثير من الفتيات على اللجوء إلى بعض الحلول التي تساعد على تفتيح تلك المناطق وتعتبر من الحلول التي تلجأ هؤلاء الفتيات بإستخدامها هي الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية. مكونات عمل وصفة لتبييض تحت الإبط والمناطق الداكنة خمسة ملاعق كبيرة من الكركم.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر. طريقة عمل وصفة لتبييض تحت الإبط والمناطق الداكنة قبل تحضير تلك الوصفة السحرية عليكي بتنظيف تحت الإبط بالماء جيدا حتى تصبح نظيفة وكذلك علينا بتنظيف المناطق الداكنة بالماء حتى تصبح نظيفة.

بعد تنظيف تلك المناطق التي ترغبين بتفتيحها قومي بتحضير تلك الوصفة وهي تحضير طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الكركم مع ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وقومي بتقليب المكونين ببعضهما.

بعد ذلك عليكي بإضافة ملعقتان كبيرتان من ماء الورد وملعقتان كبيرتان من ماء الورد وعليكي بتقليب المكونات جيدا ببعضها حتى تتمكنين من الحصول على قوام متجانس ثم ضيفي ملعقة واحدة كبيرة من السكر وعليكي بالدمج مرة أخرى حتى يختلط السكر مع المكونات الأخرى.

بعد ذلك عليكي بوضع تلك الوصفة السحرية على منطقة تحت الإبط وعلى أي منطقة أخرى داكنة ترغبين بتفتيحها بعد وضع تلك الوصفة اتركيها لمدة ساعة واحدة ثم قومي بعد مرور تلك الوقت عليكي بفركها تماما واغسليها بالماء وكرري إستخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع للحصول على نتائج جبارة. عمر شويل - جدة وصفة الكركم وماء الورد لتفتيح وتبييض تحت الإبط والمناطق الداكنة في الجسم كله من أول أستخدام - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة الكركم وماء الورد لتفتيح وتبييض تحت الإبط والمناطق الداكنة في الجسم كله من أول أستخدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.