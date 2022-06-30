نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل الكيراتين.. بالخميرة الفورية أفردي شعرك وشعر بنتك الخشن والمجعد وحوليه لخيوط حرير في المقال التالي
العديد من السيدات الذين يعانون من الشعر الخشن والمجعد والذي يسبب لهم عدم الثقة بأنفسهم ويقلل من نفسيتهم لأن هذه مشكلة كبيرة ترهقم وتزعجهم لأن الشعر الخشن يكون صعب تمشيطه بالفرشاة خاصة عند غسله بالماء يزيد صعوبة فى التسريح، وبالتالى يؤدي إلى سقوطه ويصبح الشعر خفيف فلا تستطيع أن تبتكر فيه تسريحات جديدة لأنها تحتاج إلى طرق بالفعل تعمل على فرد الشعر وتجعله ناعم مثل الممثلات ونجمات التليفزيون فبعض السيدات والفتيات يصرفون أموال طائلة لشراء الكيراتين التجاري والكريمات والزيوت المصنعة من المحلات والأسواق، ولكن دون فائدة فتزيد من خشونة الشعر لأنها تحتوى على مواد كيميائية لا يتحملها الشعر فبالتالي يسبب الضرر والتلف للشعر، ويسبب فى تساقط الشعر من الجذور ويجعل الشعر جاف ومقصف، ولكن فيما يلي سوف نقدم إليكي وصفة رائعة مكونة من مواد طبيعية تحمى شعرك من الجفاف وتعطيه الصحة واللمعان فهذه الوصفة تتكون من مواد متوفرة فى كل منزل وبأسعار رخيصة جداً.
مكونات خلطة لفرد الشعر بالخميرة
- أربعة ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة الفورية
- ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الجوجوبا
- إثنين ملعقة كبيرة من زيت المرمرية
- ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الجرجير
- إثنين ملعقة صغيرة من الزبادي
- إثنين ملعقة صغيرة من العسل
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون
- كمية مناسبة من الماء الدافئ
طريقة عمل خلطة لفرد الشعر بالخميرة
- نحضر أولا وعاء ونضع به الخميرة الجافة مع الماء الدافئ ثم يتم تقليب الخميرة حتى تذوب جيدا.
- وبعد ذلك نضيف على الخميرة زيت الجوجوبا وزيت المرمرية وزيت الجرجير والزبادي والعسل ودقيق الشوفان وعصير الليمون ثم نمزج كل هذه المواد مع بعضها البعض حتى نحصل على خليط متجانس.
- ثم نقوم بتقسيم الشعر إلى خصلات متساوية ثم نبدأ بتوزيع هذه الخلطة على الشعر، ومن الجذور وحتى أطراف الشعر ثم نتركها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة.
- وبعد مرور الوقت نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ، وبعد أسبوعين من إستخدام وصفة الخميرة سوف نلاحظ الشعر أصبح ناعم ومفرود ولامع.
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