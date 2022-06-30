نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة وخلطة الحاتي السرية أعملي الفراخ المشوية في الفرن بطعم وريحة جنان ألذ من المطاعم في المقال التالي

الفراخ من الوجبات اللذيذة والتى يقبل عليها العديد من الناس ولا يوجد أحد يختلف على طعم الفراخ المشوي الشهي ويأتي هذا الطعم من سر التتبيلة والمكونات التي سوف نذكرها فى هذا المقال وهي البهارات والزنجبيل والقرفة والملح والنعناع والكاري فيمكن شراء هذه المواد من محلات العطارة بأقل الأسعار، وعموما تناول الفراخ من الوجبات الصحية لأنها مصدر البروتين الذي يحتاجه جسم الإنسان، وخاصة الفراخ المشوي له فائدة أكبر لصحة الإنسان خاصة في عملية الهضم فهو يسهل عملية هضم الطعام، وينصح خبراء التغذية بتناول الفراخ المشوي سواء كان فى الفرن أو فى الجريل أو على شواية الفحم لأنه يفقد كل الدهون التى يحتويها فبالتالي يعمل على نقص الوزن الزائد للذين يقومون بعمل الرجيم. مكونات عمل تتبيلة الفراخ المشوى ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الدجاج

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل

نصف ملعقة صغيرة من مطحون القرفة

نصف ملعقة صغيرة الملح

دجاجة كاملة ومقطعة

ملعقة واحدة صغيرة من النعناع

ملعقة واحدة كبيرة من الخل الأبيض

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الكاري

إثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة واحدة كبيرة من البصل بودر

ملعقة واحدة كبيرة من الثوم بودر

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الطماطم

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر المفروم طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوى نحضر قطع الفراخ وننزع منها الجلد جيدا ثم نغسلها بالماء الفاتر ثم نضعها فى وعاء زجاجي ثم نضيف إليه الملح والخل وعصير الليمون ويتم تقليبها جيدا ونتركها لمدة خمسة دقائق.

وبعد ذلك نقوم بوضع باقى المكونات على الفراخ وهي بهارات الدجاج والزنجبيل ومطحون القرفة والنعناع والكاري وزيت الزيتون والبصل البودر والثوم البودر وعصير الطماطم والفلفل الأخضر المفروم ثم يتم خلط الفراخ مع التتبيلة جيدا ثم نتركها فى الثلاجة لمدة من ساعتين إلى ثلاثة ساعات على الأقل.

ثم نقوم بوضع الفراخ بالتتبيلة فى صينية ثم ندخلها الفرن حتى تنضج، وبعد نضجها نضعها على شواية الفرن حتى يحمر لونها، وبهذا تصبح الفراخ المشوية بأحلى وألذ طعم بفضل التتبيلة الرائعة. عمر شويل - جدة بتتبيلة وخلطة الحاتي السرية أعملي الفراخ المشوية في الفرن بطعم وريحة جنان ألذ من المطاعم - ثقفني

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