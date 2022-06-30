نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت العشر دقايق بمكونات سهلة وسريعة وبطعم مقرمش ودايب دوب في المقال التالي

أسرع طريقة لعمل البسكويت هي بسكويت العشر دقائق حيث يعد البسكويت من الذ المقرمشات التي يمكننا تناولها في أي وقت من الأوقات خاصة في وجبات الإفطار أو تناولها كسناكس بين الوجبات أو بعد وجبات الغذاء كنوع من الحلويات ويمكننا حشو البسكويت بالحشوات المختلفة مثل حشوة بالشيكولاتة او الكريمة وغيرها من الحشوات الاخرى المضافة وبإمكاننا تناول البسكويت السادة مع الشاي أو الحليب او العصائر، ونلاحظ إقبال الكثير من الأطفال بتناول وشراء البسكويت من المحلات التجارية التي تعمل هذه المحلات التجارية على بيع البسكويت بالمواد الحافظة التي تسبب الكثير من الأمراض للعديد من الأطفال. مكونات عمل وصفة بسكويت العشر دقائق ثلاث حبات من البيض.

كوب واحد إلا ربع من السمنة.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد ونصف من الدقيق.

كوب واحد من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا. طريقة عمل وصفة بسكويت العشر دقائق عليكي بتحضير وتشغيل العجان الكهربائي وضعي به كوب واحد ونصف من الدقيق مع ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر وملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا وكوب واحد من السكر وعليكي بتقليب تلك المكونات جيدا.

بعد تقليب تلك المكونات قومي بإضافة كوب واحد من الحليب السائل مع كوب واحد من السمنة وثلاث حبات من البيض وأخفقي تلك المكونات جيدا مرة أخرى.

ثم عليكي بإضافة كوب واحد ونصف من الدقيق واتركي العجان يعجن تلك العجينة مرة اخرى لمدة عشر دقائق ثم اتركي تلك العجينة حتى ترتاح.

بعد ذلك أحضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي بتشكيل هذه العجينة علي شكل أصابع وقومي برصها في الصينية وقومي بإدخالها في الفرن واتركيها حتى تنضج تماما.

عند التأكد من نضج البسكويت قومي بإخراجها من الفرن واتركيها حتى تبرد ثم عليكي بتقديم ذلك البسكويت الشهي في طبق تقديم ويصبح بذلك جاهز لتناوله بالذ طعم مع أي مشروبات اخرى ترغبين بها لذلك للحصول على الذ طعم من البسكويت وفي أسرع وقت علينا بعمل تلك الوصفة السحرية. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت العشر دقايق بمكونات سهلة وسريعة وبطعم مقرمش ودايب دوب - ثقفني

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