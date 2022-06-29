ألذ كيك تفطري بيها أصنعي كيك الشاي الاقتصادي بمقادير مظبوطة وبطعم هش وخفيف

كيك الشاى يفضله الكثير من الناس ليتناوله فى وجبة الإفطار مع كوب الحليب أو كوب الشاي أو كوب الكاكاو الساخن، ويفضل تناوله أيضا الأطفال الصغار فى أى وقت من أوقات اليوم، والكيك له أنواع كثيرة منها الكيكة الإسفنجية وكيكة الزبادي وكيكة الحليب وكيكة الشيكولاتة وكيكة بدون بيض ولافرن، ولكن الكيكة التى سوف نذكر مكوناتها وطريقة عملها هى كيك الشاى اللذيذة التى تتميز بنكهة ورائحة جميلة وطيبة، وتقدم السيدات كيك الشاى بجانب أنواع من الحلويات مثل البسبوسة والجاتوة والتورتة فى حفلات أعياد الميلاد وفى أى مناسبة سعيدة، ويتم عمل كيك الشاى فى المنزل بمكونات متوفرة فى كل مطبخ وبتكلفة فى متناول الجميع، ومن مكوناتها البيض والحليب والدقيق والزبدة والفانيليا، والكيك له فوائد كثيرة على صحة أفراد الأسرة لأنها تحتوى على البروتينات والفيتامينات والكالسيوم وغيرها الكثير من المواد المفيدة التي يحتاجها كل جسم لبناء الخلايا، ويقوي العظام والأسنان والعضلات فلا ينصح بالإفراط فى تناول الكيك للذين يعانون من مرض السكرى لأن الكيك من الحلويات التى تحتوى على السكر.

مكونات عمل كيك الشاى

إثنين كوب ونصف من الدقيق

ثلاثة حبات من البيض

كوب واحد كبير الحجم من الحليب

كوب واحد كبير الحجم من السكر

رشة صغيرة من الملح

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر

نصف كوب كبير من الزبدة أو الزيت على حسب الرغبة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة أو الفانيليا الجافة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا

ملعقة واحدة صغيرة الحجم الخل

طريقة عمل كيك الشاى