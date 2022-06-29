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تعتبر كيكة البسكويت الباردة وصفة سهلة وسريعة وتناسب المبتدئين في الطبخ فهى لا تحتاج لفرن وخطوات تحضيرها بسيطة وغير معقدة، وهى عبارة عن تحلية باردة بثلاث طبقات لذيذة ومغذية كما تتميز بشكل رائع وطعم لذيذ وسوف تنال إعجاب ضيوفك وأسرتك بكل تأكيد، والكيكة ملكة الحلويات فهى أساسية في كل المناسبات ويقبل على تناولها كل أفراد الأسرة وخاصةً الأطفال فلا نجد إحتفالاً يخلو من الكيك بأنواعه العادي والإسفنجي، ولكن في هذه الوصفة نقدم لكم نوع جديد من الكيك وهو الكيك البارد الذي لا يحتاج لفرن مما يجعله أسهل وأسرع في التحضير، ومن خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون نشا أو كريمة بثلاث طبقات والطعم روعة. مكونات كيكة البسكويت الباردة نحتاج لعمل كيكة البسكويت الباردة مكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعملها بالمقادير المضبوطة: الطبقة الأولى

بسكويت شاي. مكونات الطبقة الثانية

نصف كوب من السكر.

6 ملاعق كبيرة من الدقيق.

3 أكواب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. مكونات الطبقة الثالثة

كوب إلا ربع من السكر.

5 ملاعق كبيرة من الدقيق.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

4 أكواب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة ونصف من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير كيكة البسكويت من التحليات الباردة التي يمكن تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة كما يلي: لعمل الطبقة الأولي : أحضري صينية كبيرة مستطيلة الشكل وقومي بتوزيع طبقة من بسكويت الشاي بشكل منتظم ثم تسقى بقليل من الحليب بالفرشاة. لتحضير الطبقة الثانية : نذوب نصف كوب من السكر وستة ملاعق كبيرة من الدقيق في ثلاثة أكواب من الحليب البارد ونقلب جيداً ثم يرفع الخليط على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يغلي ويثقل القوام ثم نضيف ملعقتين كبيرتين من الزبدة وملعقة صغيرة من الفانيليا ونقلب حتى تذوب الزبدة. ثم نضيف الخليط فوق طبقة البسكويت مباشرةً ونفرد بالملعقة حتى توزع جيداً ونوزع طبقة ثانية من البسكويت. لتحضير الطبقة الثالثة : نذوب كوب إلا ربع من السكر وثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام وخمس ملاعق كبيرة من الدقيق في أربع أكواب من الحليب وقلبي بالمضرب اليدوي على البارد جيداً حتى تمتزج المكونات ثم نرفع المكونات على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى تغلي ويثقل القوام ثم نرفعها عن النار. ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين ونصف من الزبدة وملعقة صغيرة من الفانيليا وقلبي إلى أن تذوب الزبدة. بعد ذلك يضاف الخليط مباشرةً فوق طبقة البسكوت الثانية وتوضع صينية الكيكة في الثلاجة لتبرد وتتماسك ويسهل تقطيعها. بعد أن تبرد وتتماسك تزين حسب الرغبة ثم تقطع مربعات وتقدم بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة كيكة البسكويت الباردة بدون نشا أو كريمة بثلاث طبقات والطعم روعة - ثقفني

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