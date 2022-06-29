نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كعك العيد بالعجوة بأسهل طريقة وألذ طعم في المقال التالي

كعك العيد من المخبوزات التي ترتبط بالمناسبات والأعياد في كل البلاد العربية وتحرص كثير من العائلات على عمله في المنزل بدلاً من شرائه جاهز، ويمكنك سيدتي ببعض المكونات البسيطة إعداد كعك فاخر بطعم وشكل مميز، فقط التزمي بخطوات طريقة التحضير وبالمقادير المضبوطة للحصول على كعك ناجح من أول مرة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كعك العيد بالعجوة بأسهل طريقة وألذ طعم. مكونات كعك العيد بالعجوة

سنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل الكعك بالمقادير التي تعطي كعك ناجح بطعم وشكل مميز: كيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات.

نصف كيلو من السمن.

نصف كوب من السمسم المحمص.

3 ملاعق كبيرة من السكر البودرة.

2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر (11جرام).

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من رائحة الكعك المتوفرة عند العطار.

ربع ملعقة صغيرة ملح. الحشوة ربع كيلو من عين الجمل المطحون.

نصف كيلو من العجوة.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

رشة صغيرة من القرفة.

ملعقة كبيرة من السمن. للتزيين سكر مطحون ناعم. طريقة التحضير الالتزام بالمقادير السابق ذكرها وبخطوات طريقة التحضير التالية من أهم عوامل نجاح عمل الكعك بطعم مثل الجاهز: لتحضير الحشوة: في إناء عميق نضع نصف كيلو من العجوة وملعقة كبيرة من السمن وربع كيلو من عين الجمل المطحون، ونضيف رشة صغيرة من القرفة وملعقة صغيرة من ماء الزهر ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة ثم نقوم بتشكيلها كرات صغيرة الحجم. لتحضير عجينة الكعك: نضع كيلو من الدقيق ونصف كيلو من السمن في إناء عميق ونقلب باليد حتى يمتزج الدقيق مع السمن. ثم نضيف ملعقتين من البيكنج بودر وثلاث ملاعق كبيرة من السكر البودرة وربع ملعقة صغيرة من الملح. ثم نضيف ملعقة كبيرة من رائحة الكعك ونصف كوب من السمسم المحمص ونقلب المكونات ثم نضيف كوب من الماء الدافئ بالتدريج في ونقلب جيداً بدون عجن لمدة 5 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة الي كرات حجمها ضعف حجم كرة الحشوة حتى لا تظهر الحشوة منها أثناء الخبز في الفرن. نقوم بعمل تجويف في كرة العجين ونضع كرة صغيرة من الحشوة ونغلقها جيداً ونشكلها بواسطة القوالب الخاصة بتشكيل الكعك. ثم توضع في صينية بها ورق زبدة أو مدهونة بقليل من الزيت مع ترك مسافة بين كل قطعة والثانية حتى لا تلتصق ببعضها أثناء الخبز. نكرر الخطوة السابقة مع باقي العجين حتى تنتهي الكمية. ثم يخبز الكعك في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة حتى ينضج تماماً. عند تمام النضج نخرج الصينية من الفرن ويترك الكعك يبرد تماماً قبل تحريكه ثم يزين بالسكر البودرة ويوضع في طبق التقديم ويقدم بألف صحة وعافية. يمكنك الاحتفاظ بالكعك في علبة محكمة الغلق بحرارة الغرفة لحين التقديم. أسرار نجاح كعك العيد لنجاح عمل الكعك في المنزل بطعم مثل الجاهز التزمي سيدتي بهذه النصائح التي سنقدمها لكي فيما يلي: كمية السمن تكون نصف كمية الدقيق فإذا استخدمنا كيلو دقيق نستخدم نصف كيلو سمن. عدم زيادة كمية السوائل عن المقادير المحددة لأنها إذا زادت تسبب جفاف الكعك. الكعك لا يحتاج مدة عجن طويلة حتى لا يصبح جاف فقط قلبي المكونات حتى تمتزج مع بعضها. زيادة مدة خبز الكعك تجعله جاف وقاسي ولذلك يجب الالتزام بمدة الخبز وبالحرارة المناسبة. عمر شويل - جدة كعك العيد بالعجوة بأسهل طريقة وألذ طعم - ثقفني

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