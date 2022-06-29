بخلطة الثوم والخل أعملي الفتة باللحمة الضاني على أصولها بالطريقة المصرية بطعم وريحة تجنن

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الفتة باللحمة الضانى من أطيب الأكلات والتى تشتهر بكثرة فى عيد الأضحى فلا يخلو أي منزل من وجود الفتة، وتتميز بطعمها اللذيذ، والفتة عبارة عن صينية بها طبقة من الخبز المحمص ومرشوش عليه المرقة ومن فوقها طبقة من الأرز وعليها عصير الطماطم بالخل والثوم ويزينها قطع اللحمة الضانى المحمرة، وتقدم ربة المنزل الفتة فى وجبة الغذاء، وتقدمها أحيانا فى المناسبات والعزومات للضيوف، وسوف نقدم إليكي مكونات وطريقة عمل فتة اللحمة الضاني دون أن تأخذ وقت فى تحضيرها لأنها سهلة وسريعة فى عملها، وهذه الفتة مصدر للطاقة والنشاط لأنها تحتوى على البروتينات والنشويات التى تساعد فى بناء خلايا الجسم فننصح أى شخص مصاب بأمراض القلب أو السمنة بعدم الإكثار من تناول فتة اللحمة الضاني لأنها تحتوى على كمية كبيرة من الدهون الموجودة في اللحمة الضانى التى يمكن أن تسبب فى إنسداد فى الشرايين، والنشويات الموجودة فى الأز يمكن أن تسبب زيادة فى وزن الجسم، وسوف نقدم الفتة بطعم لا يقاوم. مكونات فتة اللحمة الضاني كيلو واحد من اللحمة الضانى

نصف كيلو من الأرز

كوب واحد كبير من عصير الطماطم

ثلاثة رغيف من الخبز

أربعة فصوص من الثوم المفروم

إثنين ملعقة صغيرة من الخل

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون طريقة عمل فتة اللحمة الضاني أولا نحضر إناء ونضع به كمية مناسبة من الماء ثم نرفعه على نار متوسطة ونتركها حتى الغليان.

ثم نقطع اللحمة الضاني إلى قطع متوسطة ثم نغسلها بالماء الفاتر ثم نضعها في الإناء ونتركها حتى تنضج، وبعد نضجها تحمر فى طاسة بها زبدة حتى يصبح لونها بنى.

وبعد ذلك نحضر طاسة ونضع بها القليل من زيت الزيتون ونرفعها على النار ثم نضع بها قطع الخبز ثم نتركها مع التقليب المستمر حتى يتم تحميصها.

وفى وعاء نضع إناء به ماء على النار وعند غليان نضع به نصف كيلو أرز، ونتركه حتى النضج.

وفى وعاء نضع إناء به ماء على النار وعند غليان نضع به نصف كيلو أرز، ونتركه حتى النضج. وعلى نار هادئة نضع وعاء به زيت الزيتون والثوم ويتم التقليب حتى يصبح لونه ذهبي ثم نضيف الخل وعصير الطماطم والملح والفلفل الأسود حتى النضج.

ثم نحضر صينية ونضع بها الخبز المحمص ونرش عليه المرقة حتى يتشرب الخبز، وبعد ذلك نضع عليه كمية من الأرز ونفرده جيدا ثم نضع خلطة الصلصة والثوم وأخيراً نقوم بوضع قطع اللحمة.

وبهذا تكون فتة اللحمة الضاني تكون جاهزة وتقدم ساخنة وبألف صحة وهنا. عمر شويل - جدة بخلطة الثوم والخل أعملي الفتة باللحمة الضاني على أصولها بالطريقة المصرية بطعم وريحة تجنن - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بخلطة الثوم والخل أعملي الفتة باللحمة الضاني على أصولها بالطريقة المصرية بطعم وريحة تجنن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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