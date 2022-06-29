نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ أكلة أقتصادية ممكن تعمليها طريقة عمل كفتة البطاطس بالخلطة اللذيذة وبطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي
تفكر السيدات فى عمل وجبة سريعة لتقديمها لأفراد أسرتها وتكون كاملة القيمة الغذائية، وهى كفتة البطاطس التى تقدمها فى وجبة الغذاء أو فى وجبة العشاء، والتى سوف نعرض مكونات وطريقة عملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وبمكونات متوفرة فى كل مطبخ فهى غير مكلفة، وتتكون كفتة البطاطس من بطاطس مسلوقة والدقيق والنشا والملح والكمون والبهارات، والبطاطس له طرق عديدة فمثلا يمكن عمله مقلي أو بطاطس مسلوقة أو صينية بطاطس بالفراخ أو اللحمة أو بطاطس محشي باللحمة المفرومة أو بطاطس بيوريه، ويفضل العديد من الأطفال تناول كفتة البطاطس فى ساندويتشات فى وجبتهم المدرسية فكفتة البطاطس مصدر هائل للبروتينات والنشويات التى يحتاجها جسم الإنسان، وتعمل على زيادة نسبة الهيموجلوبين فى الدم، ولكن أصحاب أمراض السكر، والذين يعانون من الوزن الزائد ننصحهم بعدم الإفراط فى تناول البطاطس، وسوف تتعرفي فى هذا المقال كيف تصنعين من البطاطس المسلوقة كفتة لذيذة، ويكثر الطلب عليها دائما.
مكونات كفتة البطاطس
- كيلو واحد من البطاطس المسلوقة
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من نشا ذرة
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود
- ربع ملعقة صغيرة الحجم البهارات
- إثنين حبة من البيض
- كمية مناسبة من البقسماط
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكمون
- حزمة من البقدونس الأخضر
- حزمة من الكزبرة الخضراء
طريقة عمل كفتة البطاطس
- أولا نحضر إناء ونضع به كمية من الماء ثم نرفعه على نار متوسطة ونتركه حتى الغليان.
- وبعد ذلك نقوم بغسل البطاطس جيدا بالماء ثم نقوم بوضع البطاطس صحيح وبالقشرة لأن تقشيره وتقطيعه سوف تجعل البطاطس تتفتت ثم نتركه لمدة خمسة وعشرون دقيقة لكى يتم سلقه.
- وبعد أن يتم سلق البطاطس نتركه حتى يبرد تماما ثم نحضر وعاء ونضع به البطاطس ونقوم بهرسه جيدا.
- ثم نقوم بإضافة البيض والدقيق والملح والفلفل الأسود والبهارات والكمون والبقدونس الأخضر والكزبرة الخضراء ثم نقوم بعجن هذا الخليط جيدا.
- ثم نقوم بتشكيل كفتة البطاطس ثم نقوم بوضعها فى خليط الدقيق والنشا ثم نضعها فى البيض ثم البقسماط.
- ثم نضع طاسة بها زيت الزيتون ونرفعها على النار ثم نضع بها كفتة البطاطس ونتركها لكى النضج، وحتى يصبح لونها ذهبي مع التقليب المستمر.
- وبعد تمام النضج نخرج الكفتة من الطاسة ونقدمها ساخنة فى طبق التقديم بأحلى وألذ طعم بهذه الوصفة الرائعة بجانب طبق المخلل وبألف صحة.
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