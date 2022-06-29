بسكويت الشاي الاقتصادي بالخلاط بمكونات سهلة وبخطوات سريعة

بسكويت الشاي الاقتصادي ، يعتبر بسكويت الشاي من أفضل أنواع البسكوت الذي يتم تحضيره داخل المنزل من خلال مكونات سهلة جدًا ومتوفرة بالمنزل فمكوناته بسيطة واقتصادية وفي متناول الجميع، يتم تحضيره بطريقة سهلة باستخدام الخلاط الكهربائي بالمنزل، يمكن تحضيره بالكاكاو أو يمكن تقديمه سادة حسب الرغبة، كما أنه من أنواع البسكوت الذي يمتاز بقوام هش ومقرمش كما أن يتميز بلون ذهبي جميل ورائع يمكن تحضيرها بكمية كبيرة والاحتفاظ به داخل عبوة محكمة الغلق لعدة أيام، وسوف نقدم لكم متابعينا الكرام أسهل وأبسط طريقة لعمل بسكويت الشاي الاقتصادي بالمنزل بخطوات سهلة وسريعة.

مكونات عمل بسكويت الشاي الاقتصادي

يتكون البسكويت من من مكونات بسيطة وسهلة هي كما يلي:ـ

3 أكواب من الدقيق الفاخر.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من السمنة.

عدد 2 بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

رشة ملح.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسكويت الشاي الاقتصادي بالخلاط بخطوات سهلة وسريعة هي كما يلي:ـ

نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونضع به كلاً من البيض والفانيليا ثم نضيف السكر ونصف كوب الزيت. ثم نضيف نصف كوب السمنة ونبدأ بتشغيل الخلاط على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين حتى يصبح لدينا خليط هش وكريمي. نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق جيد حتى نتخلص من التكتلات والشوائب ثم نضيف رشة الملح والبيكنج بودر إلى الدقيق ونخلط المكونات بشكل جيد. ثم نضيف خليط الدقيق تدريجيًا إلي الخليط السائل ونبدأ بلم العجينة بدون عجن حتى تصبح لدينا عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل.

طريقة تشكيل عجينة البسكويت