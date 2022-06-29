مكون كالسحر في مطبخك لتنظيف الكرشة بسرعة البرق في 10 دقائق يجعلها ناصعة البياض وخالية من الزفارة

مكون سحري لتنظيف الكرشة والممبار بسرعة الصاروخ في دقائق ، نحن الآن نعيش العشر الأوائل من ذي الحجة، كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة، بالإضافة إلى أنه لا يتبقى سوى أيام قليلة على عيد الأضحى، ويقومون معظم النساء بتطبيق سنه الله ورسوله ويذبحون في العيد، ومن الطبيعي أن يتواجد لديهم الكرشة والممبار، وتحتار ربة المنزل في طريقة تنظيفها من الأوساخ التي توجد فيها، ومن الممكن أن تقوم ربة المنزل بالتخلص منهم وإلقائه في القمامة، لأنها تعجز تنظيفهم، ولكن بعد الآن لن تتخلصي من الكرشة والممبار مرة أخرى، نحن سوف نقدم لكم طريقة سحرية وسريعة في تنظيف الكرشة والممبار، مع العلم أننا سوف نقدم لكم كل شئ على حدى، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

طريقة تنظيف الكرشة في البيت بكل سهولة

الكرشة من الوجبات اللذيذة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص وعلى وجه الخصوص في الأحياء الشعبية، ولكن يتكاسلون عن شرائها بسبب عملية تنظيفها الصعبة، ولكن الآن سوف نقدم لكم طريقة سهلة لتنظيف الكرشة، واليكم الخطوات:

يتم وضع إناء على النار به كمية ماء مناسبة.

يتم تركها على النار حتى تمام الغليان.

يتم وضع ملعقة من البيكنج بودر.

يتم تقطيع الكرشة إلى قطع متوسطة الحجم حتى نستطيع إمساكها عن التنظيف.

يجب وضع قطعة الكرشة في الماء لمدة خمسة دقائق.

يجب وضعها على سطح مستوي، على الرخامة مثلا، ويتم فردها باستخدام سكينة صغيرة.

يتم إزالة الطبقة الخارجية للكرشة.

يتم تكرار هذه الخطوة حتى تصبح قطعة الكرشة بيضاء.

يتم غسلها تحت الماء النظيف.

يجب إعادة غسلها أكثر من مرة.

يتم وضع إناء فيه نصف كوب عصير ليمون، وملعقة من الخل وكمية بسيطة من الملح.

يتم نقع الكرشة في هذا المحلول لمدة ثلاث أو أربع ساعات على الأقل.

بعد ذلك تكون جاهزة للتسوية.

طريقة تنظيف الممبار بكل سهولة