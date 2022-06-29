اسهل طريقه لعمل كفتة الحاتى بطعم ومذاق شهى وبالتتبيلة السرية مثل المطاعم

تعتبر الكفته من أطيب والذ الاكلات التى تقدم فى مطاعم مختصة، فإننا نقدم على تناولها دائما فى المطاعم لأنهم يقدمونها بطريقة وطعم شهى، ولا نعرف أن من الممكن تحضيرها بنفس الطعم والرائحة الشهيه، من داخل المنزل وبكميه كبيرة تكفى إلى أكبر عدد من أفراد العائلة، فهى من الاكلات المصريه المحببة لدى الجميع فإنها معروفة باسم كفته الحاتى التى أطلقت على صانعها لانه يعمل فى مجال اللحوم وتقديمها، فإنها وجبة متكاملة غنيه بالفيتامينات والبروتينات والدهون المشبعة التى تعلى كفائة الجسم لحصوله على النشاط البدني وتحسين مستوى السكر بالدم، فهى وجبه سريعه التحضير، لها طريقه بسيطه لتجهيزها، فمن الممكن اعداد اللحم الضانى أو البقرى، فكل منهما له مذاق خاص يعطى طعم رائع للكفتة، فالكثير من النساء تحب اعداد كفته الحاتى لأطفالها كوجبة اساسيه يستفيد منها الجسم، ويشتهر تجهيزها عند اقتراب الأعياد والمناسبات الخاصه لأنها اجمل واشهى الأكلات المشويه التى تعمل على تحسين المزاج وتعالج الأنيميا وفقر الدم وتحسن خلايا الجسم بشكل كبير، لهذا نقوم باعداد طريقة عمل كفته الحاتى بطعم لذيذ ومذاق طيب يفتح الشهية لتناولها.

طريقه عمل كفته الحاتى المشوية

مقادير كفته الحاتى :

كيلو لحمه مفرومه، بقرى أو ضانى حسب الرغبة

ربع كيلو دهن مفروم من الضانى

3 ملاعق كبيرة من البقسماط المطحون

بصله متوسطه مفرومه ناعم

ربع كوب من ماء البصل

ملح وفلفل اسود وملعقة بهارات لحمه وربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

بقدونس مفروم ناعم

طريقه تجهيز كفته الفراخ المشويه :

أولا نقوم بإحضار طبق زجاجي عميق لخلط المكونات لعمل كفته الحاتى، نضع اللحمة المفرومة ونضيف الدهن المفروم والبصله المفرومه والبقسمات ثم نضيف بهارات اللحمه والملح والفلفل الاسود وجوزة الطيب، والبقدونس المفروم، نقوم بخلط المقادير جيدا حتى تتماسك عجينة اللحمه تماماً ثم تترك داخل الثلاجة لمدة 10 دقائق ثم نقوم بتصبيع الكفته صوابع متوسطة الحجم باستخدام يد الملعقة خشبية، ثم نغمس يدينا بماء البصل ونساوى صباع الكفته ثم نقوم بوضع الكمية كلها على جريل أو طاسه تيفال مع قليل من الزيت او ممكن شويها على صنيه وندخلها الفرن، يجب الحرص على عدم التسويه الطويلة للكفته، فإنها تاخد حوالى 15 دقيقة داخل الفرن او اقل حسب درجة حرارة الفرن، حتى تأخذ اللون الذهبي وتقدم ساخنة على طبق وتزين بالبقدونس المفروم بجوار سلطة الطحينه والمخللات وبالهنا والشفا .