بالكوكولا غيري شعرك 180 درجة أقوي كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن في نصف ساعة

بالكوكولا افردي شعرك الخشن والمجعد خلال ساعتين سيصبح ناعم حرير ، تحلم كل فتاة بشعر مفرود وناعم بدلا من الشعر الخشن المجعد، لذا قد تلجأ إلى بعض الطرق التقليدية مثل السشوار والمكواة وكذلك قد تلجأ إلى عمل الكيراتين او البروتين الذي بدوره يعمل على إتلاف الشعر وتساقطه مع مرور الوقت، كما تزيد المشكلة وتتفاقم بدلا من إيجاد حل لها، لذا اتجه البعض إلى الوصفات الطبيعية التي تقوم بدورها على فرد الشعر والحفاظ على صحة الشعر من التقصف والتساقط، وهناك أكثر من طريقة طبيعية لفرد الشعر، لكن سنقدم لكم طريقة استخدام بالكاكولا افردي شعرك الخشن والمجعد خلال ساعتين سيصبح ناعم حرير.

بالكوكولا افردي شعرك الخشن والمجعد خلال ساعتين سيصبح ناعم حرير

يعتقد البعض بأن الكوكولا لها أضرار عديدة ومختلفة لكن هل تأثيرها على الشعر مثل تأثيرها على الجسم، هنا يكمن السر، اثبتت التجارب والدراسات مدى فاعلية استخدام الكوكاكولا على الشعر، ومدي فاعليتها في فرد الشعر الخشن والمجعد خلال وقت قصير، ولإعداد هذا الأمر يتطلب بعض المكونات البسيطة منها:

زجاجة واحدة من الكوكولا.

كوب واحد من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كريم للشعر.

غطاء بلاستيكي للشعر.

طريقة التحضير والاستعمال

تحتوي الكوكولا على العديد من الفوائد للشعر بل من ضررها على الجسم، فهي تعالج العديد من مشاكل الشعر منها تساقط الشعر، تقصفه، كما تتميز بخصائصها المتنوعة في فرد الشعر الخشن والمجعد، فهي تعمل كبديل الكيراتين او البروتين:

نحضر إناء ونضع به جميع المكونات السابق ذكرها معاً مع التقليب الجيد.

تتجانس المكونات معاً ثم نحضر مشط مخصص للشعر.

نقوم بتمشيط الشعر وتقسيمه إلي أربعة أجزاء.

نضع الخليط على الشعر المقسم، ونقوم بتغطيته بغطاء الشعر.

نضع الخليط على الشعر المقسم، ونقوم بتغطيته بغطاء الشعر. يترك الشعر لمدة حوالي نصف ساعة تقريباً.يتم غسل الشعر بالماء البارد والشامبو المناسب للشعر.

أهمية الكوكولا لفرد الشعر