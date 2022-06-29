بأسرار المحلات.. طريقة صحية لقلي الباذنجان بدون ما يشرب نقطة زيت نهائيا هيبقي مقرمش ولذيذ

قلي الباذنجان المقرمش بدون نقطة زيت إطلاقا ، الباذنجان له أكثر من طريقة تحضير يمكن لربة المنزل تحضيرها مثل المقلوبة والسقعة و الباذنجان المسلوق المخلل، والباذنجان المقلي، وطل شخص له ذوق في اختيار الطعام الذي يقوم بتناوله، ولكن توجد بعض الأشخاص الذين يحبون تناول الباذنجان ولكنهم يتبعون نظام غذائي لخسارة الوزن، يحرمون أنفسهم من تناول الباذنجان المقلي بسبب كمية الزيت التي توجد في الباذنجان، لأنه بهذه الطريقة يؤدي إلى ارتفاع الوزن بشكل كبير بسبب كمية السعرات الحرارية الموجودة فيه، ولكن وداعا لكل هذه المشاكل نحن سوف نقدم لكم طريقة قلي الباذنجان المقلي بدون أن يتشرب زيت نهائي، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات قلي الباذنجان بدون أن يتشرب زيت إطلاقا

الباذنجان مفيد جدا، لأنه يحتوي على نسبة حديد عالية، ومعظم الأطباء يطلبون من جميع النساء الحوامل بتناول الباذنجان بشكل يومي لأنه يساعد على نسبة الحديد في الجسم، ويفيد أيضا لصحة الجنين، وإليكم مكونات قلي الباذنجان، وتتلخص المكونات في:

كيلو من الباذنجان، على حسب أفراد الأسرة.

ملعقة من الملح، والفلفل الأسود.

ملعقة من النشا.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة زيت.

طريقة قلي الباذنجان بدون أن تتشرب زيت

لا تخلو وجبة الفطور من طبق الباذنجان المقلي لأنه هو الذي يفتح نفس الشخص لتناول الفطور، لأنه يوجد بعض الأشخاص لا يرغبون في تناول الفطور بسبب أنهم يستيقظون من النوم ليس لديهم الرغبة في تناول أي شئ، ولكن بمجرد رؤيتهم طبق الباذنجان المقلي يتناولون الطعام مباشرة، وإليكم خطوات التحضير: