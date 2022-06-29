كباب الحلة اللذيذ على أصوله بطعم رائع وبطريقة سهلة وبسيطة

كباب الحلة اللذيذ ، من ألذ وأشهى الوجبات الشهية واللذيذة التي تقدم على السفرة يعد من الأطباق الرئيسية التي تقدم بجانب العديد من الأطباق الأخرى مثل الأرز والسلطات وأنواع مختلفة من المخللات، يعتبر من الأطباق التي يتم تحضيرها من اللحم والبصل فهما من المكونات الأساسية للوصفة يمكن تقديمها ببعض الإضافات المختلفة مثل مكعبات البطاطس أو إضافة الطماطم حسب الرغبة والذوق، فمكوناته سهلة وبسيطة كما أنه مناسب جدًا في المناسبات العائلية والعزائم فهو طبق شهي يمتاز بمذاق رائع، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أسهل طريقة لعمل كباب الحلة اللذيذ بمكونات سهلة وبسيطة وبصوص بني رائع.

مكونات عمل كباب الحلة اللذيذ

تتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة جدًا هي كما يلي:ـ

كيلو من اللحم مقطع مكعبات.

كيلو من البصل مفروم فرم خشن.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

قرن من الفلفل الأخضر مقطع قطع صغيرة .

قرن من الفلفل الأحمر الحار مقطع قطع صغيرة .

2 حبة من الطماطم المبشورة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من القرفة.

رشة من جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة من البهارات السبع.

ملعقة صغيرة من السكر.

3 فصوص ثوم المهروس.

3 أوراق من ورق اللورا.

نصف لتر من الماء المغلي تقريبًا.

طريقة التحضير

يتم تحضير كباب الحلة اللذيذ على أصوله بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

نضع مقلاة على النار ثم نضيف إليها الزبدة نقلب الزبدة حتي تذوب وتسخن. ثم نضيف إليها مكعبات اللحم ونقلب اللحم حتي يتحمر ويأخذ لون بني. تضاف البهارات الفلفل الأسود والقرفة والسبع بهارات وجوزة الطيب وورق الورا ونقلب المكونات جيداً حتي تظهر رائحة البهارات. ثم يضاف الثوم المهروس ونقلب المكونات حتي تظهر رائحة الثوم، ثم يضاف البصل المفروم ونستمر في التقليب. ثم يضاف السكر ونقلب المكونات جيداً ثم نغطى الخليط ويترك على النار هادئة حتي يذبل البصل ويتكرمل ويتشرب الخليط الماء تماماً. بعد ذلك يضاف الفلفل الرومي والفلفل الأحمر الحار ثم نضيف الطماطم المبشورة ونقلب المكونات بشكل جيد حتي تذبل. ثم يضاف الملح ونصف لتر من الماء المغلي، ثم نغطى الخليط ويترك على نار هادئة، حتي يغلي وينضج اللحم تمامًا. يسكب الخليط في أطباق التقديم ثم يقدم مع طبق من الأرز.

نصائح عند عمل كباب الحلة