نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على ثلاث مراحل اثبتي جاذبيتك للجميع لحصولك على شعر ناعم وقوي بأقوى طريقة حديثة لتنعيم الشعر وتقويته في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر هو سر جاذبية وجمال النساء وتطلع كل امرأة في الحصول على شعر جيد وناعم وطويل، وينمو الشعر على ثلاث مراحل والمرحلة الأولى هي مرحلة نمو الشعر والتي تكون من سنتان إلى حوالي ست سنوات، وبعد ذلك تكون مرح تجديد بصيلات الشعر ثم مرحلة تليين الشعر وفي هذه المرحلة يتوقف نمو الشعر، وشعر الإنسان ينمو بمعدل ست بوصات وهذا المعدل المتوسط في السنة الواحدة.

وصفات تطويل وتنعيم الشعر للسيدات بدون مواد كيميائية

يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تطويل الشعر وتنعيمه بشكل طبيعي لا يحتوي على مواد كيميائية تؤثر على الشعر فيما بعد، ومن أشهر هذه الوصفات ما يلى:

وصفة الفلفل الحار والعسل:

المكونات:

عدد ٤ ملاعق كبيرة من العسل.

معلقة كبيرة واحدة من الفلفل الحار.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع الفلفل الحار والعسل معاً ونخلطهم بطريقة جيدة.

وبعد ذلك نقوم بوضع هذا الخليط على الشعر المغسول جيداً.

وبعد ذلك نقوم بوضع منشفة ساخنة قليلاً على الشعر.

نترك المنشفة على الشعر لمدة لا تقل عن ٤٠ دقيقة.

يجب تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

طريقة استخدام ماء الأرز لتنعيم الشعر

ماء الأرز هو عنصر يحتوي على مضادات للأكسدة وأيضاً يوجد به فيتامينات ومعادن، ويعتبر مكون طبيعي يساعد في تطويل الشعر ويجعله لامع وجميل، وطريقة استخدامها هي:

المكونات:

كوب واحد فقط من الأرز.

كمية من الماء.

طريقة التحضير:

نقوم أولاً بغسل كوب الأرز.

وبعد ذلك نضع الأرز في وعاء به ماء لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

وبعد ذلك نقوم بوضعه في زجاجة جيدة الغلق لمدة يوم كامل.

وبعد ذلك نغلي السائل داخل مقلاة ونتركه فترة حتى يبرد.

ونضع عليه بعد ذلك كمية قليلة من أي زيت عطري.

وندلك الشعر به كبديل للشامبو، وبعد ذلك نغسل الشعر بالماء البارد.

مساعدة خل التفاح والماء في تنعيم شعرك وتقويته

يساعد خل التفاح في التخلص من الزيوت والأوساخ التي توجد في الشعر ويساعد في تنعيم الشعر، وطريقة استخدامه كالآتي:

المكونات:

معلقة كبيرة خل تفاح.

كوب واحد من الماء.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع خل التفاح على الماء

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيداً باستخدام شامبو لا يوجد به كبريت.

نكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

كما ترين ان اعتيادك على هذه الوصفات بشكل اسبوع سيجعل لك جاذبية خاصة أمام زوجك. لاتستخدم المنتجات التي تحتوي على صوديوم بعد كل وصفة طبيعية لأنه تدمر شعرك.