نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون رخيص جدا ضعيه على الشامبو واستخدميه لتطويل وتكثيف الشعر بغزارة في المقال التالي
الحصول على شعر طويل وكثيف هو حلم كل فتاة لذلك يتم اللجوء إلى الكثير من الطرق المختلفة للحصول على هذه النتيجة، كما أنه في الوقت الحالي انتشرت الكثير من المنتجات المختلفة التي تعالج مشاكل الشعر المختلفة ولكنها تترك آثار جانبية ضارة ومن الممكن أن تؤدي إلى تدمير الشعر لذلك يجب الحذر، ومن الأفضل أن يتم استخدام المواد الطبيعية التي تحتوي على خصائص علاجية لعلاج مشاكل الشعر المختلفة.
طريقة لتطويل وتكثيف الشعر
من الأفضل أن يتم الابتعاد عن كريمات فرد الشعر الجديدة التي تحتوي في عناصرها على مواد مضرة قد تؤدي إلى تساقط الشعر مع مرور الوقت، لذلك من الممكن أن يتم استخدام هذه الطريقة:
- الاسبرين من المواد التي أثبتت فعاليتها في علاج مشاكل الشعر المختلفة، كما تم تجربته أكثر من مرة وكانت تجربة ناجحة ولكن يشترط المواظبة على تكرار هذه الطريقة للحصول على النتيجة المطلوبة.
- يتم طحن حبات الأسبرين حتى يتغير تكوينها لبودرة، ثم يتم إضافتها في زجاجة الشامبو المستخدم للشعر ويتم رج الزجاجة جيداً ثم تترك لمدة تزيد عن يوم قبل أن يتم استخدامها على فروة الرأس.
- في حالة كان الشخص يعاني من وجود قشرة في فروة الرأس أو أي نوع من الالتهابات فمن الأفضل أن يتم استخدام هذه الطريقة حيث يحتوي الأسبرين على خصائص علاجية لفروة الرأس وتعمل كمطهر جيد.
فوائد القرنفل لتطويل الشعر
- يحتوي القرنفل على الكثير من الخصائص العلاجية لمشاكل الشعر كما أن عناصره مغذية لفروة الرأس، والدليل على ذلك أنه يستخدم الآن في تحضير شامبوهات الشعر والزيوت الطبيعية، كما أنه من أكثر فوائد هو ملئ الفراغات الموجودة في الشعر كما أنه يحتوي على مواد محفزة لتطويل الشعر في وقت قصير.
- ومن الممكن أن يتم استخدامه بأكثر من طريقة، فبعض الأشخاص يقومون بوضع حبات القرنفل في زجاجة الشامبو المستخدم للشعر، والبعض الآخر يقوم بوضع كمية من القرنفل في وعاء من الماء المغلي ثم استخدام هذا المنقوع عن طريق وضعه مباشرةً على الشعر وتدليك الفروة ثم يترك لفترة حتى يستفاد منه الشعر.
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