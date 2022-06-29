مكون رخيص جدا ضعيه على الشامبو واستخدميه لتطويل وتكثيف الشعر بغزارة

الحصول على شعر طويل وكثيف هو حلم كل فتاة لذلك يتم اللجوء إلى الكثير من الطرق المختلفة للحصول على هذه النتيجة، كما أنه في الوقت الحالي انتشرت الكثير من المنتجات المختلفة التي تعالج مشاكل الشعر المختلفة ولكنها تترك آثار جانبية ضارة ومن الممكن أن تؤدي إلى تدمير الشعر لذلك يجب الحذر، ومن الأفضل أن يتم استخدام المواد الطبيعية التي تحتوي على خصائص علاجية لعلاج مشاكل الشعر المختلفة.

طريقة لتطويل وتكثيف الشعر

من الأفضل أن يتم الابتعاد عن كريمات فرد الشعر الجديدة التي تحتوي في عناصرها على مواد مضرة قد تؤدي إلى تساقط الشعر مع مرور الوقت، لذلك من الممكن أن يتم استخدام هذه الطريقة:

الاسبرين من المواد التي أثبتت فعاليتها في علاج مشاكل الشعر المختلفة، كما تم تجربته أكثر من مرة وكانت تجربة ناجحة ولكن يشترط المواظبة على تكرار هذه الطريقة للحصول على النتيجة المطلوبة.

يتم طحن حبات الأسبرين حتى يتغير تكوينها لبودرة، ثم يتم إضافتها في زجاجة الشامبو المستخدم للشعر ويتم رج الزجاجة جيداً ثم تترك لمدة تزيد عن يوم قبل أن يتم استخدامها على فروة الرأس.

في حالة كان الشخص يعاني من وجود قشرة في فروة الرأس أو أي نوع من الالتهابات فمن الأفضل أن يتم استخدام هذه الطريقة حيث يحتوي الأسبرين على خصائص علاجية لفروة الرأس وتعمل كمطهر جيد.

فوائد القرنفل لتطويل الشعر