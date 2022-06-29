نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دجاج التندوري الهندي والتتبيلة الجاهزة وطرق مختلفة لتحضيره في المنزل في المقال التالي

الدجاج التندوري هو أكلة شعبية في الهند وبلاد جنوب آسيا يتكون من الدجاج المشوي بخلطة التوابل الحارة والتي تعطيه صبغة حمراء. ويتم تحضيره وتقديمه في بعض الدول العربية والغربية ولكن بدرجة قليلة من التوابل الحارة، والتي يمكن استخدام ملونات الطعام، للحصول على درجة الصبغة الحمراء للدجاج، واليوم سنقدم لكم طريقة تحضير الدجاج التندوري بكل تفاصيله. اسرار توابل الدجاج التندوري الهندي طريقة لتجهيز ومكونات تحضير الدجاج التندوري الهندي: دجاجة كاملة مقطعة.

علبة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الشطة الحارة.

ملعقة كبيرة من بهارات جراما سالا.

ملعقة كبيرة من الببريكا.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة من لون الطعام الأحمر.

مكعب من مرقة الدجاج.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. طريقة تحضير الدجاج التندوري الهندي: نقوم بإحضار وعاء عميق وكبير نضيف فيه الزبادي والزيت والخل الأبيض. ثم نضيف إليهم الثوم المفروم والملح والفلفل الأسود والشطة والجرام سالا والببريكا. بعد ذلك نضيف البصل البودر والثوم البودر ومرقة الدجاج ولون الطعام الأحمر. نقوم بخلط جميع المكونات جيدا ثم نضيف قطع الدجاج ونمزجها جيدا مع ألتتبيله. نغطي الوعاء جيدا ثم نقوم بإدخاله الثلاجة لمدة يوم كامل أو لمدة 8 ساعات على الأقل. ثم نقوم بإحضار صينية ونضع فيها قطع الدجاج ونغلفها بورق فويل. ثم نقوم بإدخال الصينية إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ساعة ونصف. نخرج الدجاج من الفرن وتقدم بجانب الأرز والسلطة. طريقة أخرى لتحضير الدجاج التندوري: هناك طرق أخري لتجهيز دجاج التندوري الأحمر الناري، فهيا بنا نتعلم طرق تجهيزة معا. مكونات الوصفة: دجاجة مقطعة.

ملعقة كبيرة من الشطة الحارة.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون الناعم.

ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

ملعقة صغيرة من حبوب الحبهان.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من جوز الطيب الناعم.

3 ملاعق كبيرة من الببريكا.

نصف ملعقة صغيرة من لون طعام أحمر.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف كوب من الحليب الرائب. طريقة تحضير الدجاج التندوري: نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الحليب الرائب وعصير الليمون والثوم المفروم.

ثم نقوم بمزجهم جيدا ونضيف إليهم الشطة والكزبرة والكمون والقرنفل.

بعد ذلك نضيف القرفة والحبهان والثوم البودر والبصل البودر والزنجبيل المطحون والكركم.

ثم نضيف جوز الطيب والببريكا ولون الطعام الأحمر.

نقوم بمزج المكونات جيدا ونضع فيها قطع الدجاج ونمزجها جيدا حتى تتشرب من ألتتبيله.

ثم نقوم بتغطيتها جيدا وتوضع في الثلاجة لمدة يوم كامل.

ثم نقوم بإحضار جريل ندهنها بقليل من الزيت ونرفعها على النار.

نقوم بوضع الدجاج التندوري المتبل في الجريل ونقوم بتسويتها جيدا ثم تقدم. عمر شويل - جدة دجاج التندوري الهندي والتتبيلة الجاهزة وطرق مختلفة لتحضيره في المنزل - ثقفني

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