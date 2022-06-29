ازاى نتخلص من الهالات السوداء وتجاعيد وانتفاخات العين فى البيت ..افضل ماسك للتخلص من الهالات السوداء نهائياً

ماسك للهالات السوداء ،يشكل ظهور الهالات السوداء حول العين مشكلة كبيرة لدى البعض، وترجع أسبابها لأكثر من عامل، فقد تكون بسبب عوامل وراثية أو مرضية وقد تكون بسبب عادات خاطئة مثل السهر وعدم تناول أكل صحي والعديد من الأسباب الأخرى، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على ماسك لعلاج الهالات السوداء وتقليل أثارها في أسرع وقت.

مكونات ماسك للهالات السوداء

حبة من البطاطس

حبة من الخيار

ملعقة نشا

شاي أخضر

ماء مغلي.

عصير نصف ليمونة

طريقة استخدام ماسك للهالات السوداء

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي ستساعدك على التخلص من مشكلة الهالات السوداء نِهَائِيًّا، ومن أهم تلك الوصفات ما يلي:

في البداية قومي بغسل البطاطس جيدًاًّ و تقشيرها، ثم فرمها بالمطحنة حتى تصبح ناعمة، ثم قومي بإضافة الخيار عليها وطحنهم مرة أخرى.

قومي بتصفية البطاطس والخيار، حتى تحصلي على المياه الصافية منهم كاملة.

ثم قومي بوضع الشاي الأخضر في الماء المغلي واتركيه لمدة خمس دقائق حتى يصبح محلولا مركزا.

قومي بوضع ماء البطاطس والخيار في وعاء على نار هادئة، ثم قومي بإضافة ملعقة من النشا، وقلبي جيدًا حتى تندمج تمامًا.

ثم قومي بإضافة ماء الشاي الأخضر وعصير الليمون واستمري في التقليب حتى يتحول القوام إلى القوام الكريمي السائل.

ضعي الماسك بداخل وعاء محكم، واتركيه حتى يبرد تمامًا، ثم قومي بوضعه برفق أسفل العينين.

اتركي الماسك لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم قومي بإزالته بالماء الفاتر.

وللحصول على أفضل النتائج ينصح باستعمال الماسك كل يوم لمدة أسبوعين على الأقل.

أهم نصائح لعلاج مشكلة الهالات السوداء

على الرغم من أهمية استخدام الماسكات الطبيعية في حل مشكلة الهالات السوداء، إلا أنه يجب اتباع بعض العادات الصحية التي تساعد على حل المشكلة من جذورها، ومن أهم تلك العادات ما يلي: