فرحى أولادك واعمليه فى البيت...بدون ماكينة و بكوب من السكر طريقة تحضير غزل البنات بمكونات سهلة وبسيطة جدا هتعجب أولادك جدا

طريقة تحضير غزل البنات، تعتبر حلوى غزل البنات من أشهر أنواع الحلوى اللذيذة والمشهورة بين الأطفال ويعرف هذا النوع من الحلويات بألوانها المتعددة كالأبيض والوردي، ونظرا لأنها في بعض الأحيان تكون غير متوفرة بالخارج أصبح من الممكن التعرف على مكوناتها وطريقة صُنعها بالمنزل بمنتهى السهولة وفي نفس الوقت تكون مضمونة عن الخارج.

طريقة تحضير غزل البنات

من خلال استخدام مكونات بسيطة يمكن تحضير عزل البنات في المنزل كالتالي:

طريقة عمل غزل البنات بالمنزل بدون ماكينة ولا خلاط

كوب كبير من السكر الأبيض.

ثلاث نقاط نكه غذائي سائل حسب الرغبة والاختيار.

أربع قطرات من الصبغة الغذائية المرغوبة (زهري أو وردي ).

أعواد خشبية طويلة مثل أعواد الشيش طاووق.

ملعقة خشبية.

طريقة تحضير عمل غزل البنات بالمنزل

نحضر وعاء مناسب ونضع به كمية السكر ثم نضيف إليه اللون أو الصبغة الغذائية ونقلب جيداً حتى يصل اللون إلى حبيبات السكر بالكامل.

أضيفي النكه أو الطعم الغذائي المناسب مع اللون المستخدم ثم يتم تقليب الجميع بشكل جيد .

ومن الممكن عدم إضافة أي نوع من صبغات الألوان والاكتفاء بلون السكر الأبيض وإضافة ملعقة من سائل الفانيليا إليه للحصول على نكهة مميزة.

نضع وعاء الخليط على النار مع التقليب المستمر لجميع المكونات باستخدام الملعقة الخشبية حتى تتحول حبيبات السكر إلى الكراميل السائل.

ثم نرفعه عن النار ومن الممكن طحن السكر في بدء الأمر إلى بودر حتي يسهل ذوبانه وتحويله إلى الكراميل.

نحضر وعاء عميق مناسب وغير قابل للاتصال الطعام به ويتم وضعه على نار متوسطة حتى يسخن.

ثم نأخذ كمية من سائل الكراميل باستخدام الملعقة الخشبية ونقوم بوضعه على حافة الوعاء من الداخل.

ويتم تحريك الملعقة حركات دائرية سريعة حتى تتكون خيوط غزل البنات الرفيعة على الحواف.

ثم نكرر وضع كمية من الكراميل والتجريد بنفس الشكل إلى أن يصبح لدينا كمية مناسبة من غزل البنات.

نبدأ بلف خيوط غزل البنات علي الأعوام الخشبية للحصول على كرة مناسبة من غزل البنات.

نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي كمية الكراميل ونحصل على عدد مناسب من كرات غزل البنات.