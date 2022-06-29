فكرة عبقرية لتخزين الثوم المفروم فى الفريزر من السنة للسنة بطريقة صحية وسر لونه الأبيض عمره ما يتغير معاكى

يكون الثوم نوع من أنواع الخضار الذي لا يمكن الاستغناء عنه أبدا فهو يتم عمل منه الكعام ليعطي نكهة مميزة للأطعمة ويضاف له الشطة، الملح، الفلفل الأسود والكزبرة والتوابل التي نريدها ثم يتم تحميره ويضاف إلى الطعام، يتم عمل منه الملوخية، البامية، السمك، الباذنجان، البطاطس لذلك لا يمكن الاستغناء عنه أبدا ومع ذلك تجد ربة المنزل صعوبة في تقشيره على الرغم من كثرة استخداماته، لذلك حرصت على شراءه جديد ويكون غير مجفف فيسهل تقشيره وتقوم بتخزين كميات كبيرة منه حتى الموسم القادم، فيمكن تخزين 10 كيلو منه في الفريزر وسوف نوضح طريقة التخزين من خلال هذا المقال.

مكونات تخزين الثوم

يخزن الثوم بمكونات بسيطة وسهلة وتوجد في كل منزل لا نحتاج إلى أي مكونات من خارج المنزل وسوف نوضح المكونات اللازمة لتخزين الثوم من خلال النقاط التالية..

المكونات:

ثوم.

ملح.

شطة.

برطمانات زجاج.

طريقة التخزين

يتم تخزين الثوم بخطوات بسيطة وسهلة وتحتاج إلى القليل من الجهد والوقت وسوف نوضح خطوات التخزين من خلال النقاط التالية..

نحضر كمية كبيرة من الثوم الجديد الذي يكون سهل التخزين.

ثم نقوم بتقشيره جيدا ووضعه في الكبة مع نصف ملعقة ملح ، ونصف ملعقة شطة.

نقوم بضرب الثوم في الكبة ثم نقوم بتخزينه في البرطمانات الزجاجية.

عند استخدامه نفتح البرطمان ونأخذ منه بالملعقة على حسب الاستخدام ونغلقه مرة أخرى ويوضع في الفريزر.

ثم نضع على سطحها ملعقة من الزيت.

ثم نقوم بغلق البرطمان جيدا وبشكل جيد ووضعه في الفريزر.

يمكن أن يبقا البرطمان في الفريزر لمدة سنة كاملة.

طريقة تخزين الثوم لمدة ١٥ يوم

يخزن الثوم بخطوات بسيطة وسهلة فهذه الطريقة تصلح للاستخدام اليومي وسوف نوضح خطوات التخزين من خلال النقاط التالية..