نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير خلطة صابون دوف والنشا للتبييض والحصول على بياض كالثلج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خلطة صابون دوف والنشا من مستحضرات التجميل الرهيبة في تفتيح وشد البشرة وجعلها شبابية ورائعة، حيث أن هناك الكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لتفتيح البشرة وجعلها بيضاء ونقية كالحليب بدون أي مواد كيماوية تؤدي إلى تلف البشرة، وهنا سوف نقوم بتحضير الخلطة في المنزل للحصول على نتائج ناجحة ومبهرة، كما تتكون هذه الخلطة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل بيت وهي النشا والجليسرين والصابون والحليب ويعرف عن النشا بفوائده الكثيرة للبشرة حيث يعمل كمقشر قوي للبشرة ويشد البشرة ويجعلها خالية من العيوب، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة صابون دوف والنشا للتبييض بشكل فوري.

مكونات خلطة صابون دوف والنشا للتبييض

تحتوي خلطة صابون دوف والنشا للتبييض على مكونات بسيطة وغير مكلفة في المنزل بدلا من شراء مستحضرات غالية الثمن هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

حليب مغلي.

صابونة دوف البيضاء.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

جليسرين طبي.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير خلطة صابون دوف والنشا للتبييض يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ونقوم ببشر الصابونة حتي نحصل على قطع ناعمة تماماً. بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب المغلي على الصابون لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى يذوب تماماً. نضع على الحليب ملعقتان كبيرتان من النشا، ثم نضيف ملعقة كبيرة من ماء الورد. بعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على خليط كريمي. نصب الخليط في وعاء نظيف وندخله الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى يتجانس الخليط.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق الخلطة على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نغسل الوجه جيدا ونضع الخلطة عليه مع التدليك حتى تمتصه البشرة ونتركها لمدة نصف ساعة ثم نشطفها بالماء الفلتر.

نضع الخلطة على الجسم والمناطق الحساسة وندلكها جيدا ونتركها على الجسم لمدة ليلة كاملة وفي الصباح نغسل الجسم بالماء جيدا.

تستخدم الخلطة مرة واحدة يوميا لمدة أسبوع حتى نحصل على نتيجة مذهلة.

وبهذا نحصل على جسم أبيض كالحليب مع اتباع الخطوات جيدا.

فوائد النشا للبشرة

هناك عدة فوائد النشا على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يتخلص من الزيوت الزايدة بالبشرة لأصحاب البشرة الدهنية.

يعالج الطفح الجلدي لاحتواءه على خصائص مضادة للإلتهابات.

يطهر الوجه ويزيل خلايا الجلد الميتة.

يخفف من البقع الداكنة في البشرة ويفتحها بشكل ملحوظ.

يقلل من حب الشباب وظهور البثور والرؤوس السوداء.

يتخلص من حروق الشمس المزعجة والآثار الناتجة عنها.

فوائد صابونة دوف للبشرة

هناك عدة فوائد لصابونة دوف على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

منظف جيد للبشرة حيث له قدرة عالية على رفع الأوساخ مع تنظيف للبشرة حب الشباب والرؤوس السوداء. الحفاظ على رطوبة البشرة ويعطيه بشرة صحية. يرطب البشرة ويتجنب الخشونة، ويجعلها ناعمة ونضرة. مضاد للحساسية حيث أنه يحتوي على خصائص مضادة للحساسية. تستعيد توهج الجلد وتعمل على توهج البشرة بشكل فوري.

خلطة النشا وماء الورد لتفتيح

تحتوي خلطة النشا وماء الورد للتفتيح على عدة مكونات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقتان كبيرتان من النشا.

٤ ملاعق كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لتحضير خلطة النشا وماء الورد هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-