دجاج كنتاكي منزلي مقرمش أفضل من المحلات مع سر القرمشة بطريقة المطاعم الشهيره رائحة وطعم لا يقاوم

يتميز دجاج كنتاكي بطعمه الجميل والمميز ويعشقه الكثير منا من الكبار والصغار ويتميز بطعمه الجميل والمقرمش ويذهب الكثير إلى المطعام لتناوله مما يؤدي إل تكلفة الكثير من التكاليف لذلك حرصت ربة المنزل على التعرف على طريقة تشكيل دجاج كنتاكي، فعند أعداده في المنزل يوفر علينا ويتم أعداده بخطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضح طريقة عمله من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة كنتاكي

يتم تحضير الوصفة بمكونات بسيطة جدا وموجودة في كل منزل وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل الكنتاكي من خلال النقاط التالية.

دجاج.

بيض.

نشا.

دقيق.

ملح.

فلفل أسود.

بابيركا.

زيت.

خلطة كنتاكي.

طريقة تحضير الوصفة

تحضر تلك الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة فيمكن للجميع عملها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير بطرق سهلة ومعروفة من خلال هذا النقاط التالية..

نحضر وعاء ونخلط به الدقيق مع النشا ونقلبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

نحضر البيض ونضعه في وعاء ونضع عليه التوابل من ملح وبابريكا وفلفل أسود ونخلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

ونضع خلطة كنتاكي في وعاء اخر، ونحضر قطعة الفراخ ونغمسها في الدقيق مع النشا ثم نضعها في البيض ثم نخرجها ونضعها في خلطة كنتاكي.

نقوم بعد ذلك بقليها في الزيت ، ويجب أن يكون الزيت ساخن وعلى نار هادئة .

عندما تحمر الفراخ نقلبها على الجانب الأخر وعند تمام السواء نقدمها على مناديل ورقية ونقدمها بالهناء والشفاء للجميع.

وصفة أخرى للفراخ الكنتاكي

تتكون تلك الوصفة من مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا إلى جانب أخر تحتاج إلى خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية..

المكونات:

فراخ.

زبادي.

شيبسي دوريتوس مطحون.

بيضة.

فلفل أسود.

خل.

زيت.

طريقة التحضير: