نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة القرنفل هدية ربانية يوقف ظهور الشيب نهائيا في ساعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بملعقة قرنفل واحدة قم بالتخلص من شيب الشعر نهائيا، ظهور الشيب الشعر لا يقتصر فقط على كبار السن ولكن ربما يظهر بالشباب أيضا وذلك لعدة أسباب منها عوامل وراثية وعوامل التغذية السليمة، و يعد القرنفل من أكثر المواد فعالية في التخلص من شيب الشعر عند الشباب او كبار السن وذلك لانه يحتوي على معادن وفيتامينات تساعد على علاج الشعر وسوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة علاج شيب الشعر باستخدام وسط القرنفل.

وصفة القرنفل لعلاج شيب الشعر

يستخدم القرنفل في علاج الكثير من مشكلات الشعر، وأهم تلك المشكلات هي مشكلة الشيب وخاصة الشيب المبكر، ويمكن استخدامه في عديد من الوصفات.

القرنفل وزيت السمسم

يمكن الجمع بين كل من القرنفل وزيت السمسم لعلاج الشعر الشائب باتباع الوصفة التالية:

طريقة تحضير الوصفة:

نقوم بإحضار ربع كوب من زيت القرنفل، مع ربع كوب من زيت السمسم، و طربع كوب من زيت الخردل وملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون و نوع كريم مناسب للشعر.

نقوم بإضافة كل من زيت القرنفل والكريم معا وتقلب جيدا، ثم يضاف لهما زيت السمسم ويقلب أيضا ثم يضاف بعد ذلك زيت الخردل وزيت الزيتون مع التقليب الجيد.

نقوم بدهن اليدين بالكريم الذي يحتوي على الزيوت الأربعة، ثم نوزعه على الشعر جيدا ويمشط.

يجب تكرار هذه العملية عند القيام بتمشيط الشعر كل مرة للحصول على نتيجة جيدة.

القرنفل المغلي للشعر الشائب

يمكن الاستفادة من مغلي بذور القرنفل في علاج الشعر الأبيض بالطريقة التالية:

طريقة تحضير الوصفة:

نقوم بخلط ملعقتين من القرنفل مع كوبين من الماء، ويترك هذا الخليط على النار حتى يغلي تماما.

ثم نضع الخليط فى بخاخة عندما يبرد، ونرشه على الشعر مرتين يوميا.

صبغ الشيب

وعن طريق القهوة يمكن صباغة شيب الشعر واخفاء الشعر الأبيض من خلال وضع ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق القهوة الخام مع كوبان من الماء ثم يغلي الخليط على النار الدقائق ويترك حتي يبرد من ثم يوزع الخليط على الشعر بالكامل وبعد مرور ثلاثة ساعات يشطف الشعر بالماء الفاتر.

عصير الليمون لصباغة الشيب

عصبر الليمون من أفضل ما تك استخدامه في الوصفات الطبيعية التي تعمل على صبغ شيب الشعر، حيث يحول الشعر الابيض إلى. اللون الأصفر الذهبي وذلك من خلال خلط كوبان من عصير الليمون مع ربع كوب من زيت الزيتون ويتم تدليك الشعر به جيدا ويقضل أن يغطي بكيس بلاستيك بعد التطبيق، ثم يترك لمدة ساعة من ثم ينزع الكيس ويتم الجلوس في مكان مشمس لمدة نصف ساعة قبل أن يشطف الشعر بالماء الفاتر.

عصير البرتقال للقضاء على شيب الشعر

عصير البرتقال هو احد الوصفات الطبيعية التي تمنحك لون برتقالي محمر من الاستخدام الأول لها، فمع دمج كوب كبير من عصير البرتقال ويضاف عليه نصف كوب من زيت الزيتون ويوزع على الشعر مع التدليك للفروة ثم يترك لساعتين من بعدها يشطف الشعر بالماء الفاتر و بخل التفاح الذي يعمل على تثبيت لون الشعر.

الحناء لصبغ الشيب

تعتبر الحناء من اقوي الوصفات الطبيعية التي تساعد في صباغة شيب الشعر سريعا، فهي عناصر اساسي في تحويل لون الشعر الابيض إلى اللون البني الغامق من خلال اتباع الخطوات التالية:

المكونات

كوب من الماء الدافيء.

كوب من الحناء

الطريقة