نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم كولاجين طبيعي من زبدة الشيا من صنع يديك في البيت لتبييض البشرة وشد تجاعيد 10 سنوات في المقال التالي

عادة ما تبدأ التجاعيد في الظهور على البشرة عندما يتقدم الشخص في السن ويرجع ذلك إلى نقص الكولاجين الطبيعي ولهذا تبحث الكثير من السيدات عن وصفات فعالة لتخليق الكولاجين وتخلص البشرة من التجاعيد وسوف نقدم لكم في السطور التالية طريقة إعداد كريم كولاجين طبيعي من زبدة الشيا من صنع يديك في البيت لتبييض البشرة وشد تجاعيد 10 سنوات، كما إنها من الوصفات الطبيعية بنسبة 100% كما إنها غير مكلفة على الإطلاق ومن مكونات متوسطة التكلفة. كريم كولاجين طبيعي من زبدة الشيا المكونات: ملعقة كبيرة من دقيق النشا.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض النقي.

كوب زبادي.

ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون. طريقة تحضير كريم الكولاجين الطبيعي لإزالة تجاعيد البشرة في إناء عميق قم بوضع مقدار النشا والزبادي ومقدار العسل الأبيض ولبان الذكر المطحون.

قم بمزج المكونات جيدا إلى أن تتجانس مع بعضها.

استمر في خفق المكونات إلى أن تحصلي على عجينة لينة يمكن توزيعها على البشرة بكل سهولة.

وزع الخليط على الوجه والرقبة بالتساوي.

اترك الخليط على البشرة لمدة ثلاثين دقيقة.

بعد انتهاء المدة المحددة يمكنك غسل الوجه بالماء الفاتر لإزالة آثار الكريم.

قم بعد ذلك بترطيب البشرة المرطب المناسب لنوعها.

للحصول على أفضل النتائج يمكنك تكرار هذه الوصفة يوميا. كريم الكولاجين الطبيعي لمحاربة تجاعيد البشرة المكونات: ثلاث ملاعق كبيرة من زبدة الشيا الاصلية.

اثنين كبسولة فيتامين E.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ثلاث قطرات من عصير الليمون الطازج. طريقة تحضير كريم الكولاجين الطبيعي في اناء قم بإضافة زبدة الشيا وعصير الليمون وزيت اللوز وتفريغ الكبسولات وقم بخلطهم جيدا إلى أن تحصل على كريم أبيض اللون ثقيل نسبيا.

نظف البشرة جيداً عن طريق استخدام الغسول المناسب لها.

قم بتوزيع الكريم على البشرة مع الحرص على تدليك البشرة جيدا بالكريم إلى أن تمتصه البشرة بالكامل.

اترك الكريم على البشرة لأطول فترة ممكنة حتى يتم الاستفادة من مكونات الكريم في التخلص من تجاعيد البشرة وتفتيحها إلى أقصى درجة ممكنة، وللحصول على نتائج مجدية يمكنك تكرار هذه البشرة بشكل يومي. عمر شويل - جدة كريم كولاجين طبيعي من زبدة الشيا من صنع يديك في البيت لتبييض البشرة وشد تجاعيد 10 سنوات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم كولاجين طبيعي من زبدة الشيا من صنع يديك في البيت لتبييض البشرة وشد تجاعيد 10 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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