من نص كيلو دقيق حضري أحلى بريوش للوجبات الخفيفة بكمية كبيرة

البريوش يعد من المخبوزات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، فهو يعتبر من الوجبات السريعة التي يعتمد عليها كوجبة للفطور أو الخروج للنادي أو للمدرسة أو بين الوجبات، وتعتبر فرنسا هي أول دولة صنعت البريوش ثم بعد ذلك انتشر في باقي دول العالم، حيث أضافت كل دولة إضافة تميزها عن الأخرى في عمل البريوش؛ فالكثير من السيدات يبحثن عن طريقة سهلة لعمله في المنزل، لذلك أعددنا لكم في هذا المقال طريقة بسيطة وسهلة لعمل البريوش.

طريقة عمل البريوش

من خلال بعض المكونات التالية يمكنك عمل البريوش في المنزل؛ حيث أن مكوناته بسيطة وغير مكلفة، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

نصف كيلو دقيق أبيض منخول متعدد الاستخدام.

كوب من اللبن الحليب السائل دافئ.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

صفار بيضة مخفوقة مع ملعقة من اللبن الحليب.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

2 بيضة متوسطة الحجم.

كوب إلا ربع من الزبدة.

طريقة التحضير

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل البريوش بطريقة سهلة جدا؛ حيث إنه من المخبوزات اللذيذة المحببة لدى الكثير خاصة الأطفال، وإليكم الخطوات كالتالي:

نضع قبل البدء في الوصفة كلا من السكر مع الخميرة والحليب الدافئ ونقلبهم، ثم نترك المزيج مدة عشر دقائق.

ثم نضيف بعد ذلك الزبدة والبيض إلى الحليب والخميرة، وبعد ذلك نضع الدقيق مع الفانيليا مع القليل من الملح على الخليط السابق.

نقوم بخلط جميع المكونات حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة، ثم نغطيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويزيد حجمها.

نحضر العجينة مرة أخرى ويتم تقسمها إلى كرات متوسطة الحجم.

نقوم بتشكيل كل كرة مع نفسها من خلال لفها حول نفسها بطريقة حلزونية ثم نضعها في صينية مدهونة بالسمن.

تكرر نفس الخطوة إلى أن تنتهي الكمية.

نتركها حتى تختمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تسخن.

نقوم بدهن وجه البريوش بالبيض واللبن الذي أعد سابقا.

ندخل الصينية الفرن لمدة نصف ساعة حتى ينضج ويصل إلى اللون الذهبي.

ثم يقدم في طبق التقديم.

نصائح لنجاح العجينة

حتى تصبح المخبوزات ذات جودة عالية وطعم مميز يجب علينا اتباع بعض النصائح اللازمة لذلك، وهي كالآتي: