دهنتين من كولاجين طبيعي للبشرة بزيت الزيتون هيحولوا بشرتك 180 درجة وهيحلوا كل مشاكل البشرة

تبحث النساء عن أكثر الطرق الفعالة التي تحفز إنتاج الكولاجين من البشرة حتى تستعيد البشرة شبابها وحيويتها من جديد إذ إن الكولاجين هو من أهم العناصر والمواد الطبيعية التي تحافظ على البشرة وطبيعتها وخاصةً إذا كانت البشرة جافة أو مصابة بالتجاعيد ومع الوقت يقل إنتاج نسبة الكولاجين خاصةً بعد الوصول إلى مرحلة العشرينات ولهذا فإن استخدام المواد الطبيعية التي تزيد من الكولاجين أفضل سبيل للعناية بالبشرة مثل زيت الزيتون الذي يماثل الكولاجين الطبيعي للبشرة فبدهنتين من كولاجين طبيعي للبشرة بزيت الزيتون هيحولوا بشرتك 180 درجة وهيحلوا كل مشاكل البشرة التي قد تعاني منها خاصةً التجاعيد.

كولاجين زيت الزيتون للعناية بالبشرة

يتم استخدام زيت الزيتون في عدة وصفات طبيعية من أجل تحفيز البشرة لإنتاج المزيد من الكولاجين مثل:

زيت الزيتون وعصير الليمون

خليط من ملعقتين زيت زيتون بكر مقابل ربع أو نصف ملعقة عصير ليمون فقط حتى يتفكك الزيت ويصبح سهل التطبيق على البشرة. بعدها نقوم بتدليك مناطق الوجه التي تحتاج إلى الشد والمصابة بالتجاعيد للحصول على أفضل نتيجة. يجب أن يكون التدليك دائريًا ولعدة دقائق قبل غسل البشرة فمن خلال التدليك يتم تنشيط الدورة الدموية بالبشرة لإنتاج الكولاجين.

زيت الزيتون والعسل للبشرة

تعتبر تلك الوصفة ذو فوائد أخرى إضافية غير شد البشرة وإخفاء التجاعيد فهي مرطبة للبشرة وتجعلها أكثر مرونة وليونة. وبها يتم مزج ملعقتين عسل نحل طبيعي مع ملعقة زيت زيتون ومن ثم يضاف الخليط إلى ثمرة من التفاح الأخضر تكون مبشورة ناعمًا. يتم تدليك البشرة بتلك الوصفة جيدًا لمدة عشر دقائق تقريبًا حتى تغذي البشرة وننشطها. وتترك ربع ساعة أخرى بدون لمس الوجه أثناء تلك الفترة حتى يتم شطفه بالماء كليًا. من الاستخدام الأول للوصفة سنلاحظ نعومة فائقة للبشرة مع لمعان طبيعي بسيط.

زيت الزيتون واللافندر للبشرة