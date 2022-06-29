لذيذة وشهية بكوبين من السميد اعملي كيكة البسبوسة في البيت

كيكة البسبوسة الشهية من أحد أهم الوصفات التي لا يختلف علي طعمها، حيث تعد من أشهر أنواع الحلويات الشرقية المميزة التي يقدمها جميع المواطنين داخل دول البحر المتوسط والدول العربية، وهي من الأطباق السهلة والبسيطة والتي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ وفي هذا المقال سنقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بطريقة صنع كيكة البسبوسة فتابعونا.

مكونات كيكة البسبوسة

نقدم إليكم مكونات عمل كيكة البسبوسة في المنزل بمكونات اقتصادية وسهلة الشراء حيث يمكنك شراءها من أي سوبر ماركت، ويمكنك شراء المكونات التالية وهي كالتالي:

عدد ٢ كوب من الدقيق الأبيض.

عدد اثنين من أكواب من دقيق السميد.

علبة واحدة من الزبادي.

كوب ونصف من السكر البودر.

نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من زيت نباتي.

معلقة من الخل الأبيض.

معلقتين من البيكنج بودر.

معلقة كبيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من جوز الهند.

طريقة تحضير كيكة البسبوسة

تعتبر كيكة البسبوسة من ألذ الحلويات التي يمكنك تذوقها، حيث يحبها كل الكبار والصغار، فهي من اوائل الحلويات الشرقية المميزة ونقدم لكم خطوات عمل كيكة البسبوسة في المنزل بخطوات سهلة الصنع وهي كالتالي:

أولاً، احضر وعاء عميق وأضف إليه الحليب الدافئ والسكر واللبن والخل والبيض والفانيليا والزيت واستمري في الخفق حتى تصبح ناعمة.

بعد ذلك، يتم خلط الدقيق الأبيض والسميد وجوز الهند والبيكنج باودر، بالإضافة إلى نصف ملعقة صغيرة من الملح واستمري في الخلط جيدًا.

ثم اخلطي جميع المكونات حتى تصبح ناعمة وقوامها مناسب.

بعد ذلك احضري صينية متوسطة الحجم، وضعي ملعقة زيت خفيفًا ثم ادهنها بالدقيق حتى لا تلتصق الكعكة بالصينية، ووزع الخليط بالتساوي في الصينية.

بعد ذلك، ضع الصينية في فرن تم تسخينه مسبقًا إلى 180 درجة مئوية حتى تمر حوالي نصف ساعة حتى تحصل على اللون البني الذهبي.

أخيرًا بعد الانتهاء من مدة التسوية في الفرن أخرجي الصينية من الفرن وضعي الشربات فوقها، ثم يمكنك تزيينها بإضافة جوز الهند المبشور على الوجه بالتساوي وقدميها في أطباق التقديم مع كوب من الشاي.

نصائح عند عمل البسبوسة في المنزل

تعد كيكة البسبوسة أحد أبرز أنواع الحلويات التي انتشرت بشكل واسع في الوطن العربي ودول البحر المتوسط حتي أنها من أفضل أنواع الحلويات الشرقية المميزة ونقدم لكم نصائح مهمة عند صنعها وهي كالتالي: