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إن رائحة الفم الكريهة من أكثر الأمور التي تسبب الضيق والإحراج للشخص حيث تحدث هذه الرائحة كنتيجة لمسيرات عديدة ومن أهمها تراكم البكتيريا في الفم والتي تسبب في رائحة الفم الكريهة والغير مقبولة ويتسال الكثير من الأشخاص عن وصفات صودا الخبز للتخلص من الرائحة الكريهة للفم، وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية إعداد وصفة صودا الخبز للتخلص من رائحة الفم الكريهة بشيء من التفصيل دون أن نحتاج لزيارة الطبيب أو تجربة الكثير من الوصفات المكلفة والغير مجدية. ملعقتين من صودار الخبز تخلصك من رائحة الفم الكريهة (وصفة صودا الخبز للتخلص من رائحة الفم الكريهة) المكونات: كوب واحد من الماء.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز. طريقة التحضير والاستخدام: أولا: في البداية يتم إحضار كوب من الماء ويتم إحضار ملعقة صغيرة من صودا الخبز، ثم يتم تدفئة الماء بعض الشيء لنقوم بوضع صودا الخبز فيه.

ثانيا: وبعد ذلك نقوم بتقليب هذا المزيج جيداً وبعد ذلك يستخدم في عملية الغرغرة ومن أجل نتائج فعالة يمكن أن تستخدم هذه الوصفة بشكل دائم لمدة أسبوع. وصفة صودا الخبز ومعجون الأسنان لرائحة الفم هذه الوصفة تعمل على قتل البكتيريا الجراثيم الموجودة في الفم في المناطق المختلفة به: المكونات: ملعقة من صودا الخبز.

معجون الأسنان.

فرشاة ناعمة. طريقة التحضير والاستخدام: أولا: يمكننا أن نستخدم نصف ملعقة من صودا الخبز ونضعها مع معجون الأسنان على الفرشاة.

ثانيا: ثم يتم غسل الأسنان بهذه الوصفة من أجل القضاء على رائحة الفم الكريهة. فوائد صودا الخبز لصحة الفم والأسنان هناك الكثير من فوائد صودا الخبز لصحة الفم والأسنان يمكننا التعرف عليها من خلال الآتي: أولا: يمكن أن تستخدم صودا الخبز كمبيض طبيعي لتبييض الأسنان حيث إنه من الممكن أن نستخدمه لإزالة التصبغات الموجودة في الأسنان.

ثانيا: صودا الخبز من أهم العلاجات المنزلية الطبيعية التي تساهم في القضاء على تسوس الأسنان.

ثالثا: يمكن أن تستخدم صودا الخبز كمهدئ جيد للآلام التي تنتج من تقرحات الفم كما أنها تعمل على حماية اللثة من الالتهابات. عمر شويل - جدة ملعقتين من صودار الخبز تخلصك من رائحة الفم الكريهة ومش هيبقي في رائحة لفمك عند الصباح الباكر - ثقفني

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