لا يبقى إلا أياما معدودة على اقتراب عيد الأضحى المبارك والذي يعد من أكثر المواسم التي ينتشر فيها ذبح الأضاحي وفي هذه الأيام قد كثر البحث على طريقة فعالة لتنظيف الكرشة وجعلها نظيفة بيضاء بدون روائح أو فضلات وها هنا من خلال موقعنا سوف نوفر عليك عناء البحث وسوف نذكر لك طريقة تنظيف الكرشة بمكون واحد سيجعلك تنظفي 20 كيلو كرشة في 10 دقائق فقط مش هتصدقي بياضها، ومن الجدير بالذكر أن تلك الوصفة مضمونة تماما ولا تترك لكي أي أثر للرائحة.

طريقة تنظيف الكرشة بمكون واحد

(تنظيف الكرشة بملح الليمون):

من الأفضل أن يتم تنظيف الكرشة بعد إخراجها من بطن الحيوان وذلك لتسهل عملية تنظيفها ويمكن تنظيفها عن طريق استخدام ملح الليمون من خلال اتباع الخطوات التالية:

أحضري وعاء عميق وقومي بإضافة حوالي اثنين لتر من الماء، وبعدها ارفعي الوعاء على النار إلى تمام الغليان.

ثم أضيفي بعد ذلك ملعقتين كبار من ملح الليمون إلى الماء وقطعي الكرشة إلى أجزاء صغيرة ثم أضيفها إلى الماء المغلي واتركيها منقوعة في هذا المحلول من 5 إلى 10 دقائق.

وبعد انتهاء المدة قومي بإخراج الكرشة من المحلول ثم بعد ذلك استخدامي سكينة حامية لإزالة الطبقة السوداء اللاصقة في الكرشة.

وسوف تلاحظين كشط هذه الطبقة بكل سهولة وتحصلين على كرشة ناصعة البياض، وبعد ذلك احضري وعاء نظيف وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من الملح وملعقتين كبيرتين من دقيق الذرة.

ثم افركي الكرشة جدية وبعد ذلك اشطفي الكرشة بالماء البارد للتخلص من آثار الدقيق، ويمكنك تكرار هذه الخطوة عدة مرات للحصول على كرشة نظيفة بدون رائحة.

وفي النهاية قومي بإعداد محلول به سكر وملح وخل وليمون وماء وانقعي الكرشة فيه هذا الخليط لمدة لا تقل عن خمس ساعات، وبعد ذلك قومي بشطف الكرشة جدية واستخدامها للطهي أو تفريزها في الثلاجة.

تنظيف الكرشة ببيكربونات الصوديوم

يمكننا تنظيف الكرشة بكربونات الصوديوم من خلال أربع خطوات، وهي: