ضعي الكوكاكولا على النشا على شعرك وستجدي نتيجة مذهلة في شعرك سيحوله لخيوط من الحرير بنسبة 100%

هناك الكثير من الفتيات يعانون من مشكلة الشعر المجعد والتالف والمتقصف، حيث وجدوا أن من الصعب السيطرة على هيشان الشعر والعمل على ترطيبه، ويرجع ذلك لفقدان الشعر الكثير من العناصر الغذائية الهامة التي تعمل على تقويته، ولذلك حرصنا على تقديم وصفة طبيعية لكي ستعمل على إعادة الترطيب للشعر، كما ستعيده لامع مرة أخرى وتجدد قوته وتعززها، كما إنها من وصفات الغير مكلفة، حيث يمكنك تحضيرها من مكونات بسيطة موجودة في كل منزل، وإليك تلك الطريقة للحصول على شعر مثالي بدون مشاكل.

ضعي الكوكاكولا على النشا على شعرك

تعتبر تلك الوصفة من الوصفات الطبيعية التي تفيد في معالجة الشعر التالف والمقصف وتعيد له حيويته مرة أخرى، وغليك تفاصيل تلك الوصفة من خلال الآتي:

المكونات:

مقدار ملعقتان ونصف من النشا الأبيض.

مقدار خمسة ملاعق من زيت الزيتون.

مقدار ربع كوب من الكوكاكولا.

طريقة التحضير والاستخدام:

أولا: قومي بإحضار وعاء غويط وضع فيه النشا والكوكاكولا وقم بالتقليب حتى يتجانس الخليط تماما.

ثانيا: وبعد ذلك قم بإضافة زيت الزيتون لتحصل على قوام كريمي عند استخدام الوصفة على الشعر.

ثالثا: ثم قومي بغسل الشعر لتخليصه من الأتربة والدهون والقرة الموجودة بفروة الشعر دون وضع بعد ذلك أي مصفف للشعر.

رابعا: وفي تلك الخطوة قومي بتوزيع الوصفة على أجزاء الشعر مع مراعاة أن تصل إلى فروة الشعر واستمري في التدليك لمدة 5 دقائق.

خامسا: ثم قومي بغسيل الشعر وتنظيفه باستخدام حمام الكريم والقليل من الشامبو وأحرصي على تجفيفه جيدا من الماء.

خامسا: وبعد أن تنتهي من عمل تلك الوصفة عليك بتصفيف الشعر من خلال استخدام مشط واسع السنون.

فوائد وصفة الكوكاكولا على النشا للشعر

هناك مجموعة من الفوائد يمكن الحصول عليها من خلال تجربة وصفة الكوكاكولا على النشا للشعر، ويمكننا التعرف على تلك الفوائد من خلال الآتي: