بكوب واحد من السميد حضري أشهى كرات البسبوسة في المنزل خطوة بخطوة

نقدم لكم طريقة عمل كرات البسبوسة حيث تعد البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار أيضًا، وذلك لأن طعمها مميز وشهي ورائحتها شهية كما أنها تعطي الجسم الكثير من الطاقة، وذلك لاحتوائها على كمية مناسبة من السكر المهم لصحة الجسم، وقد يصنعها بعض السيدات في المنزل بدلا من شرائها من محلات بيع الحلويات، ولذلك قد نعرض لكم طريقة بسيطة وسهلة وغير مكلفة لصنعها في المنزل في وقت سريع وهذا من خلال مقالنا اليوم.

طريقة عمل كرات البسبوسة

كرات البسبوسة الشهية يمكنك الحصول عليها بكل سهولة في المنزل من خلال بعض المكونات البسيطة التي نعرضها لكم الآن، وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من السميد.

نصف كوب من الزيت النباتي.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

عدد بيضة واحدة.

نصف كوب من اللبن الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

لوز وفستق للتزيين.

كوب من الشربات المحضر مسبقا.

طريقة التحضير لكرات البسبوسة

من خلال الخطوات التالية نتعرف على طريقة سهلة جدا لعمل كرات البسبوسة في المنزل، وبدون أي تكاليف حيث أن مكوناتها موجودة بالمنزل، والخطوات هي كالتالي:

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من السكر والبيض والزيت والفانيليا واللبن الحليب، ويتم تقليبهم جيدا حتى يصبح لون الخليط فاتح متجانس.

نضع الدقيق والسميد والبيكنج بودر على الخليط السابق، ونقلب باستمرار حتى يتم الحصول على عجينة طرية وناعمة.

ثم بعد ذلك تقسم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم، وذلك على حسب الرغبة ثم نغمسها في السميد الجاف.

نحضر صينية ويتم دهنها بالسمن من جميع الجوانب، ثم ترص بها كرات البسبوسة.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة إلى أن يصل لونها إلى اللون الذهبي الرائع.

عند الوصول إلى اللون المرغوب فيه ويتم النضج نخرج الصينية من الفرن وترش بالشربات البارد، ثم نتركها ربع ساعة حتى تمتص كل الكرات الذهبية الشربات.

نحضر طبق التقديم ونضع الكرات ونزينها بالفستق واللوز.

مكونات تحضير الشربات

من خلال المكونات القليلة نحصل على الشربات اللذيذ الذي يضيف على الحلويات المذاق السكؤي اللذيذ، وتتمثل هذه المكونات في التالي:

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير