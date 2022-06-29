ملعقة من جوزة الطيب لعلاج قشرة الشعر والتخلص من التساقط تماماً فعلاً شعرك هيبقي قوي جداً ومش هيهيش

تهتم الكثير من الفتيات بالجمال والذي يبدأ من شعر الفتاة ولذا فإنها تبحث عن الوصفات الطبيعية التي تجعل الشعر متناسق وتعد مشكلة القشرة من أهم المشاكل التي تواجه الفتيات ولذا فإن التخلص من قشرة الشعر من أهم الأمور التي يجب أن تتخلص منها الفتاة وتعد جوزة الطيب من أهم الأعشاب الطبيعية التي يمكن أن تخلصك من قشرة الشعر فضلا عن العديد من الأمور الأخرى، وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية استخدام جوزة الطيب في علاج قشرة الشعر والتخلص منه بشكل نهائي.

ملعقة من جوزة الطيب لعلاج قشرة الشعر

المكونات:

ملعقتين من جوزة الطيب.

ملعقتين من العسل الأبيض.

4 قطرات من زيت بذور العنب.

ملعقة واحدة من الزبادي.

طريقة التحضير والاستخدام:

أولا: فيما يخص التخلص من قشرة الشعر باستخدام جوزة الطيب في البداية نقوم بإحضار مقدار ملعقتين من جوزة الطيب ونقوم بطحنه جيدا.

ثانيا: ثم يتم إضافة هذا المسحوق إلى قرابة ملعقتين من عسل النحل ويتم مزجهم سويا بشكل جيد ويتم إضافة بضع القطرات من زيت بذور العنب.

ثالثا: ومن ثم يتم تدليك الشعر بهذه الوصفة بشكل جيد ويتم تركها لمدة نصف ساعة قبل أن يتم غسل الشعر بالماء البارد والشامبو ومن الفوائد الأخرى لهذه الوصفة إنها تعمل على ترطيب الشعر وتلميعه.

رابعا: أما في حالة الرغبة في لتكثيف الشعر من خلال جوزة الطيب يتم مزج ملعقة من مسحوق جوزة الطيب مع ملعقة العسل وملعقة من الزبادي.

خامسا: ومن ثم يتم تدليك الشعر جيدا بهذه الوصفة أو يتم وضعه على الشعر كقناع لمدة 10 دقائق قبل أن نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو.

فوائد جوزة الطيب للشعر

هناك الكثير من الفوائد التي يمكننا الحصول عليها لشعر صحي من خلال استخدام جوزة الطيب، ومن اهم تلك الفوائد ما يلي: