معجزة هلام الصبار والفازلين في شد تجاعيد الوجه وإزالة التصبغات والهالات السوداء

الصبار والفازلين لشد الوجه والتخلص من الهالات السوداء، تهتم كل فتاة بعناية بشرتها التي تجعلها مشرقة ولامعة بين الآخرين، ونظراً للضغوطات التي تمر بها الجميع مما يجعلهم يتعرضون دائماً إلى القلق والتوتر والأرق فيؤدي إلى ظهور الهالات السوداء تحت العين، مما يترتب على ذلك إزعاج الفتاة وتفقد الثقة بنفسها، وقد يجعلها تلجأ إلى استخدام الكريمات لإخفاء هذه العيوب ولكن لم تعمل على حل المشكلة بشكل دائم، لذلك يفضلون الوصفات الطبيعية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة التخلص من الهالات السوداء بكل سهولة تابعونا حضراتكم من خلال هذا المقال.

الصبار والفازلين لشد الوجه والتخلص من الهالات السوداء

يعتبر الصبار من المكونات التي لها فاعلية كبيرة في التخلص من عيوب البشرة، لذلك يمكنك معرفة طريقة عمل ماسك الصبار والفازلين لشد الوجه والتخلص من الهالات السوداء والرؤوس السوداء والخطوط الرفيعة التي تظهر في منطقة الجبهة وحول الفم والعينين وذلك من خلال الآتي:

المكونات

معلقتين من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

مقدار ملعقة واحدة كبيرة من العسل.

ملعقة واحدة كبيرة من هلام الصبار.

مقدار ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير ماسك الصبار والفازلين في شد البشرة والتخلص من التجاعيد من خلال الخطوات التالية:

نحضر وعاء ونضع به الفازلين مع زيت جوز الهند، ثم نضع العسل وهلام الصبار وأخيراً نقوم بوضع زيت الزيتون.

نستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ويصبح القوام كريمي.

نضع هذا الخليط على البشرة بحركات دائرية مع ضرورة التدليك لمدة دقيقة.

نترك هذا الخليط على البشرة من المساء حتى الصباح.

يغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر ومن ثم نقوم بوضع كريم ترطيب على البشرة.

تكرر هذه الوصفة يومياً حتى تختفي الهالات تماماً.

يمكنك حفظ بقيه الخليط في زجاجة مصنعة من الزجاج حتى يسهل عليك استخدامه لفترة طويلة.

لاحظي النتيجة فور الإستخدام.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل ماسك الصبار والفازلين لشد الوجه والتخلص من الهالات السوداء تحت العين وإعادة إشراقه البشرة من جديد.