فطيرة الفراولة من غير خبز في الفرن ، من انواع الحلويات الباردة المناسبة بشكل خاص لموسم الصيف ، وتحضيرها سهل وسريع ، وواحدة من اكتر الحلويات اللي ممكن تعمليها في الايام الحر ، تعالوا نشوف مع بعض طريقة عمل فطيرة بريتزل فراولة بالخطوات.
فطيرة بريتزل فراولة:
المقادير:
– 4 كوبايات برتزل.
– 6 معالق كبيرة زبدة, سايحة.
– ¼ كوباية سكر.
– ¾ كوباية ماية مغلية.
– علبة (170 جرام) جيلي فراولة.
– ¼ كوباية عصير ليمون.
– 454 جرام فراولة طازة, متقطعة.
– 2 كوباية كريم شانتيه (كريمة الخفق), متقسمين.
– برطمان (198 جرام) مارشيملو كريمي.
– 2/3 كوباية جبنة كريمي مخفوقة.
– 2/3 كوباية حليب مكثف محلى.
طريقة التحضير:
1- حطي البرتزل في الكبة بتاعة الخلاط ، اضربيه لحد ما يتفرم ، ضيفي له الزبدة والسكر ، واضربيهم مع بعض لحد ما المكونات تمتزج كويس ، احتفظي ب 1/3 كوباية من خليط البريتزل للتزيين في الاخر ، وباقي الخليط حطيه في صينية مدهونة وساويه واضغطي عليه عشان يتماسك في بعضه ، ودخليه التلاجة لمدة 30 دقيقة.
2- اثناء الوقت ده ، هاتي طبق كبير وضيفي فيه الماية المغلية مع علبة الجيلي ، وقلبيهم لمدة دقيقتين لحد ما الجيلي يدوب تماما ، وبعدين ضيفي عصير الليمون ، دخلي الخليط في التلاجة لمدة 30 دقيقة مع التقليب كل شوية من وقت للتاني.
3- افرمي نص كمية الفراولة ، والكمية الباقية قطعيها شرايح واحتفظي بيها للتزيين ، اضربي 1 كوباية كريم شانتيه لحد ما تبقى سميكة ومتماسكة ، طلعي خليط الجيلي من التلاجة وضيفي له المارشميلو الكريمي, الجبنة الكريمي, والحليب المكثف واضربيهم مع بعض لحد ما يمتزجوا ، اخلطي الفراولة المفرومة مع الكريم شانتيه ، وصبيها فوق طبقة البريتزل اللي حضرناها في الصينية.
4- غطي الفطيرة ودخليها التلاجة ، لحد ما تتماسك ، لمدة 4 – 6 ساعات ، اضربي الكوباية الباقية من الكريم شانتيه ، ووزعيها على الفطيرة من فوق ، وحطي فوقيها الفراولة والبريتزل.
لذيذة وسريعة.. وصفة أسرع بسكوت سكر ممكن تاكليه في حياتك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل فطيرة بريتزل فراولة للصيف Strawberry Pretzel Pie على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.