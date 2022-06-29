طريقة عمل فطيرة بريتزل فراولة للصيف Strawberry Pretzel Pie

فطيرة الفراولة من غير خبز في الفرن ، من انواع الحلويات الباردة المناسبة بشكل خاص لموسم الصيف ، وتحضيرها سهل وسريع ، وواحدة من اكتر الحلويات اللي ممكن تعمليها في الايام الحر ، تعالوا نشوف مع بعض طريقة عمل فطيرة بريتزل فراولة بالخطوات.

فطيرة بريتزل فراولة:

المقادير:

– 4 كوبايات برتزل.

– 6 معالق كبيرة زبدة, سايحة.

– ¼ كوباية سكر.

– ¾ كوباية ماية مغلية.

– علبة (170 جرام) جيلي فراولة.

– ¼ كوباية عصير ليمون.

– 454 جرام فراولة طازة, متقطعة.

– 2 كوباية كريم شانتيه (كريمة الخفق), متقسمين.

– برطمان (198 جرام) مارشيملو كريمي.

– 2/3 كوباية جبنة كريمي مخفوقة.

– 2/3 كوباية حليب مكثف محلى.

طريقة التحضير:

1- حطي البرتزل في الكبة بتاعة الخلاط ، اضربيه لحد ما يتفرم ، ضيفي له الزبدة والسكر ، واضربيهم مع بعض لحد ما المكونات تمتزج كويس ، احتفظي ب 1/3 كوباية من خليط البريتزل للتزيين في الاخر ، وباقي الخليط حطيه في صينية مدهونة وساويه واضغطي عليه عشان يتماسك في بعضه ، ودخليه التلاجة لمدة 30 دقيقة.

2- اثناء الوقت ده ، هاتي طبق كبير وضيفي فيه الماية المغلية مع علبة الجيلي ، وقلبيهم لمدة دقيقتين لحد ما الجيلي يدوب تماما ، وبعدين ضيفي عصير الليمون ، دخلي الخليط في التلاجة لمدة 30 دقيقة مع التقليب كل شوية من وقت للتاني.

3- افرمي نص كمية الفراولة ، والكمية الباقية قطعيها شرايح واحتفظي بيها للتزيين ، اضربي 1 كوباية كريم شانتيه لحد ما تبقى سميكة ومتماسكة ، طلعي خليط الجيلي من التلاجة وضيفي له المارشميلو الكريمي, الجبنة الكريمي, والحليب المكثف واضربيهم مع بعض لحد ما يمتزجوا ، اخلطي الفراولة المفرومة مع الكريم شانتيه ، وصبيها فوق طبقة البريتزل اللي حضرناها في الصينية.

4- غطي الفطيرة ودخليها التلاجة ، لحد ما تتماسك ، لمدة 4 – 6 ساعات ، اضربي الكوباية الباقية من الكريم شانتيه ، ووزعيها على الفطيرة من فوق ، وحطي فوقيها الفراولة والبريتزل.

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