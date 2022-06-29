البسكوت من أحلى السناكس اللي كلنا بنحبها، وبما انه العيد داخل وممكن تكوني عايزة تجربي تعملي صنف حلو جديد، او عايزة تحلية جديدة ليكي وللأولاد في البيت، النهاردة جايبين ليكي وصفة مبتكرة جديدة وشكلها في النتيجة حلو جدا.. النهاردة هنقولك على طريقة لذيذة وسريعة.. وصفة أسرع بسكوت سكر ممكن تاكليه في حياتك، خلينا نبدأ سوا..

لذيذة وسريعة.. وصفة أسرع بسكوت سكر ممكن تاكليه في حياتك

المقادير اللي هتحتاجيها

3 كوبيات دقيق متعدد الأغراض

1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

نصف ملعقة صغيرة ملح

1 كوب زبدة غير مملحة ، طرية بدرجة حرارة الغرفة

نصف كوب سكر

1 بيضة

نصف كوب ساور كريم

1 ملعقة صغيرة فانيليا

للتزيين

كوباية زبدة غير مملحة طرية برجة حرارة الغرفة

2 كوب سكر بودرة

2 ملاعق كبيرة لبن

ألوان طعام للتزيين

سبرينكلز للتزيين

طريقة التحضير

في طبق متوسط الحجم انخلي الدقيق وحطي عليه البيكنج صودا والملح وقلبيهم، وفي طبق تاني اضربي الزبدة مع السكر بمضرب البيض لحد ما يكونوا خليط هش وخفيفه بعد كده حطي البيض واضربيهم كلهم سوا لحد ما يمتزجوا كويس.

بعد كده ضيفي الساور كريم والفانيليا وحطيهم على خليط البيض، اضربي كله مرة تانية لحد ما يبقى المزيج كريمي. ابدأي ضيفي الدقيق على 3 مرات، بعد كل تلت امزجي الدقيق مع الخليط لحد ما يختفي تماما وبعين ضيفي التلت اللي بعده لحد ما يمتزج، وهكذا.

بعد ما يتكون معاكي عجينة متماسكة، لفي الطبق بسترتش الاكل الشفف وحطيها في التلاجة تبرد ساعة.

سخنى الفرن على درجة حرارة 150 وافردي ورقة زبدة على صينية، وافردي شوية دقيق على سطح ناشف، وافردي العجينة وقطعيها لدواير باستخدام فطاعة العجين او غطا ازازة يكون متوسط الحجم.

اخبزيها في الفرن لحوالي 8 دقايق، او لحد ما لون ضهر البسكوتة يبقى دهبي مائل للبني، ويبقى وشها لونه باهت.

للتزيين

في طبق كبير، اضربي الزبدة لحد ما تنعم وبع كه انخلي عليها السكر البودرة واضربيهم سوا مرة تانية لحد ما يتجانسوا، ضيفي اللبن واستمري في الخفق لحد ما يبقى الخليط عبارة عن كريمة ناعمة ومخملية، حطي ألوان الطعام “حسب ذوقك – اختيارية”، حطيها في الفريزر عشان تتقل وبع كده زيني بيها البسكوت لما يبرد، وبالهنا والشفا.

شوفي معانا فيديو كامل للوصفة: