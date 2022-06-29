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صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي، تتمتع الغالبية من سيدات الوطن العربي بشعور داكنة اللون سواء أسود أو بني بدرجاتهم، لذلك تبحث الفتيات والسيدات عن وصفات تمكنها من تغيير لون شعرها إلى اللون الأشقر الذهبي من باب كسر الملل والتغيير، للتمتع بلوك مختلف وجذاب، لذلك نقدم هنا بعض الوصفات التي تمكن المرأة من صبغ شعرها إلى اللون الذهبي بدون الحاجة إلى تكبد عناء الذهاب إلى محلات الكوافير أو صالونات التجميل، بما يوفر عليها الوقت والمجهود، وبمكونات صحية وآمنة تماماً على الشعر. صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي المكونات نصف كوب من مطحون عشبة البابونج.

نصف كوب من قشر الرمان.

ملعقة من الحناء.

نصف كوب من الكركديه.

ملعقتين كبيرتان من تفل الشاي الأخضر.

ليمونة واحدة.

جزرتين.

ملعقة ونصف من خل التفاح. طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي في المطحنة الكهربائية قومي بوضع عشبة البابونج مع قشور الرمان معاً، ثم شغلي المطحنة، حتى يتحولا إلى بودرة.

أضيفي أوراق الكركديه إلى الخليط، وقومي بطحنها أيضاً في المطحنة الكهربائية، حتى تمتزج أيضاً بالبابونج والقشور الرمان.

ثم أضيفي الشاي الأخضر إلى الخليط، وقلبيهما جيداً معاً.

في إناء معدني، قومي بوضع كل الخليط الذي تم تحضيره في الإناء في كمية مناسبة من الماء، وضعيهما على النار على درجة حرارة متوسطة.

اتركي الخليط حتى يصل إلى درجة الغليان، ويصل الخليط إلى نصف الإناء.

ارفعي الخليط من على النار، ثم أضيفي كمية الحناء وخل الفتاح وعصير الليمون إليهما واخلطيهما جيداً حتى يمتزجا تماماً.

ابشري الجزرتين جيداً باستخدام المبشرة اليدوية، ثم أضيفهما إلى الخليط السابق، مع التقليب المستمر حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

ثم قومي بفرد الماسك على شعرك من الجذور حتى الأطراف، ثم غطي شعرك باستخدام البونيه.

ثم بعد ذلك اتركي الماسك على شعرك لمدة تتراوح من 3- 4 ساعات، ثم اغسلي بالماء ومقدار بسيط من الشامبو حتى يثبت اللون الأشقر.

عليك المواظبة على تطبيق تلك الوصفة 3 مرات كل أسبوع، حتى تحصلي على لون أشقر ذهبي ثابت في أقل وقت ممكن. عمر شويل - جدة حولت شعري للون الأشقر الذهبي بدون صبغة أو حناء والنتيجة صدمتني صبغة طبيعية 100% ومغذية للشعر - ثقفني

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