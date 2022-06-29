نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوب واحد من عصير الليمون يخلصك من الشيب حتي لو كان شعرك كلة ابيض/ علاج وبديل الصبغات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من السيدات والفتيات يعانون من ظهور شيب الشعر المبكر ولا يتدركون ما السبب وراء، ذلك، ويسعون في التخلص من الشعر الأبيض الذي يقترب من تغطية الشعر بالكامل، وهناك طرق تعد هي السبب الرئيسي في تلك المشكلة، واليوم نقدم لكل زوار موقعنا ثقفني الكرام أسباب الشيب المبكر مع علاج الشيب بوصفات طبيعية 100٪.

خلطات لعلاج الشيب المبكر

فور ظهور الشعر الأبيض تدريجياً يشعر المرء بالإحراج ويكون عامل أساسي في دخوله في حالة اكتئاب نتيجة ذلك، ولكن هناك علاجات طبيعية اثبت قدرتها وفعليتها في إخفاء الشيب دون الحاجة إلى اللجوء للصبغات الكيميائيّة او الطبيعية.

أسباب ظهور الشيب المبكر

من أهم الأسباب المؤثرة في ظهور الشيب هي عوامل وراثية حين حدوث خلل في بعض الهرمونات أو الخلايا الصبغية عند أحد الآباء ويتم نقل هذا الخلل للطفل ثم يحمله ويكون عامل وراثي.

من الأسباب ايضا الأكثر شيوعا الافراط في استخدام الاستشوار مع الكيراتين والصبغات والكريمات الكيميائية، بجانب نقص في مادة الميلانين وغيرها الكثير من الأسباب، وبالفقرة التالية نستعرض اهم العلاجات للشيب المبكر.

وصفة عصير البصل لعلاج الشيب المبكر

تعد وصفة البصل من أكثر الوصفات الفاعلة التي تساهم في علاج الشيب المبكر كونه يتعبر من الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الإنزيمات التحفيزية في علاج الشيب، عن طريق جلب كمية من عصير البصل وتوزع على الشعر بالكامل ويترك لمدة ساعة على الشعر قبل شطفه بالشامبو والماء.

وصفة زيت جوز الهند لعلاج الشعر الابيض نهائيا

من المعروف خلطة زيت جوز الهند من الوصفات التي تساهم في علاج الشعر الابيض بفاعلية سريعة كونه غني بالعديد من الفيتامينات للشعر، فقط تدليك فروة الرأس بكمية مناسبة من زيت جوز الهند ويترك لمدة ثلاث ساعات قبل شطفه بالماء فقط.

وصفة لصبغ الشعر الابيض نهائيا بماء المريمية

من أفضل العلاجات للشيب هي ماء أوراق المريمية كونها تعيد الشعر الاسود من جديد وتتخلص من الشعر الابيض، من خلال تحضير كمية من أوراق الميرمية ويضاف عليها كوبان من ابماء السابق غليه وتوضع عليها في وعاء وتغطي وتترك بمدة نصف ساعة ثم يوزع على الشعر بالكامل، ويترك ويغسل الشعر بعد مرور ساعتين بالماء الفاتر، ينبغي المواظبة على الوصفة لشهرين وستلاحظين الفرق بنفسك.

وصفة الليمون لاخفاء الشيب

تعدظت فوائد الليمون سواء للبشرة او للشعر، فهو من افضل الصبغات التي تحول لون الشعر الابيض إلى اللون الأصفر الفاتح، ولكن لا يصبغ الشعر الاسود فقط ينحصر الليمون على تغطية الشعر الابيض، وذلك بفضل لونه القوي الذي يعطي نتيجة ايجابية من اول استعمال.المكونات

كوب من عصير الليمون. نصف كوب من زيت جوز الهند او الزيتون او الخروع.

الطريقة